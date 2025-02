La Juve fa un favore all’Inter: Vlahovic libera il nuovo attaccante

Il destino di Dusan Vlahovic può fare un favore all’Inter sul calciomercato: il serbo può portare un nuovo attaccante in nerazzurro

La Juve è stata una delle società più attive sul calciomercato invernale, sistemando il problema in attacco che va avanti fin da inizio stagione, nonostante l’arrivo di Thiago Motta. Kolo Muani ha subito avuto un impatto molto importante sulle dinamiche dei bianconeri, soprattutto dal punto di vista realizzativo, ma ha allontanato ulteriormente Dusan Vlahovic dai piemontesi.

Il serbo non è più sicuro del posto da titolare, nonostante sia entrato alla grande e abbia segnato contro l’Empoli. Il problema non è solo il rendimento dell’ex Fiorentina, ma anche la situazione contrattuale del bomber. Vlahovic ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento il rinnovo è davvero lontano dall’essere accordato, con un ingaggio da top player e arrivato oltre i 10 milioni di euro a stagione.

La prossima estate potrebbe essere davvero quella dell’addio e con diversi club interessati ad acquisire le prestazioni del centravanti. Diverse società si sono messe a caccia della punta e una delle ultime a essere accostate con forza al calciatore è stata il Barcellona. Se davvero i blaugrana dovessero riuscire a strapparlo alla Juventus, ci potrebbe essere un effetto domino che potrebbe riguardare anche l’Inter.

Vlahovic libera un attaccante del Barcellona per l’Inter

Se dovesse arrivare anche Vlahovic nel club catalano, sarebbe davvero difficile per Pau Victor trovare lo spazio necessario per emergere e il Barcellona potrebbe convincersi a cederlo. Il 23enne ha un contratto con il suo attuale club fino al giugno 2029, che lo blinda in Spagna, e i club interessati di sicuro non mancherebbero.

Gli intermediari potrebbero proporlo anche in Serie A, e in particolare all’Inter, visto che i nerazzurri perderanno Correa e Arnautovic a parametro zero a giugno prossimo e resteranno ben due posti liberi nel reparto offensivo. Pau Victor ha giocato 15 partite nella Liga in questa stagione, ma quasi tutte da subentrante. Nonostante ciò, ha messo a segno due gol e un assist.

Per caratteristiche potrebbe fare bene nell’attacco a due dei nerazzurri ed essere un’alternativa importante, soprattutto a gara in corso. In più il prezzo del ragazzo è inferiore ai 10 milioni di euro, per cui sarebbe perfetto per i parametri imposti da Oaktree. Al momento, non c’è comunque nessuna trattativa e non è detto che partirà.