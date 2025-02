Calciomercato Inter, affare chiuso e “pre-accordo per Comuzzo”

Il Napoli avrebbe voluto acquistarlo a gennaio e, probabilmente, ci riproverà a giugno, ma sul difensore ci sono anche Juve e Inter

Pare che la Fiorentina si sia opposta all’offerta di De Laurentiis sparando altissimo. Quasi 10 milioni in più di quanto il club azzurro avrebbe voluto spendere. Ma il diciannovenne Pietro Comuzzo vale davvero più di 40 milioni di euro?

In Italia non ci sono altri centrali così giovani e già così maturi dal punto di vista fisico e tattico. Per esempio, Scalvini, a parte i vari sfortunati infortuni che ha dovuto affrontare, non è riuscito a confermarsi sui livelli della sua prima stagione da titolare all’Atalanta. Comuzzo, invece, riesce a far bella figura quasi in ogni partita, mostrandosi forte dal punto di vista atletico, sempre molto attento nelle letture e anche assai sciolto tecnicamente.

Nessun dubbio, dunque, che Comuzzo sia già più che un prospetto interessante. Con le sue qualità tecniche potrebbe integrarsi bene in un sistema come quello dell’Inter. Il suo prezzo, però, appare già un po’ troppo alto per le finanze nerazzurre. Il Napoli, come abbiamo detto, potrebbe tornare alla carica: Antonio Conte vede nel giovane difensore viola un nome di valore per rinforzare il reparto arretrato.

Tutte le squadre di prima fascia hanno oggi interesse per Comuzzo. Infatti, è nel mirino anche dell’Inter, ma secondo più giornalisti il diciannovenne potrebbe anche finire alla Juve. La pensa così anche Luca Momblano.

Comuzzo alla Juve: l’ipotesi pre-accordo

”La Juventus, nell’operazione Fagioli con la Fiorentina, ha ottenuto un pre-accordo per Pietro Comuzzo”, ha detto Momblano a Juventibus. Possibile? Non è da escludere che il passaggio di Fagioli alla Fiorentina possa aver aperto una corsia futura per un affare con la Juve per il difensore. I bianconeri non navigano in ottime acque dal punto di vista economico. Quindo dovrebbero per forza ragionare su una contropartita.

Sappiamo poi che, malgrado la reciproca antipatia fra i due club e le posizioni di Commisso non sempre tenere nei confronti dalla società bianconera, i viola hanno fatto tantissimi affari interessanti con Giuntoli e i suoi predecessori. L’ultimo capitolo rilevante della storia di questo rapporto è Kean, che sta facendo la differenza a Firenze. Palladino è contentissimo dell’apporto dell’ex Juve. E sembra molto soddisfatto anche di aver preso Fagioli.

Il centrale non ci sarà nella partita contro l’Inter. Giocheranno invece l’ex Inter Gosens e il quasi ex Gudmunsson, un calciatore che sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra e che, dopo una lunga corte, è finito a Firenze, dove però non sta ripetendo la stagione eccezionale fatta a Genoa.

Le doti del difensore viola

Come under 20, Comuzzo si sta distinguendo per grandi prestazioni. Considerando i cinque campionati più importanti d’Europa, nessun difensore con la sua stessa età riesce a mettere in atto gli stessi numeri. Per duelli aerei vinti, interdizioni e azioni difensive riuscite, Comuzzo riesce già a fare la differenza.

Neanche Bastoni e Calafiori riuscivano a imporsi tanto alla sua età. Ecco perché il giovane è molto stimato in Italia e in Premier League. Per la Juve, l’obiettivo resta difficile. Ed è anche strano pensare che, a oggi, ci sia già una prelazione. A Firenze sanno che il prezzo potrebbe ancora salire e che potrebbero farsi sotto i pezzi grossi: United, Arsenal, questi qua…

All’Inter, anche per i piani di Oaktree, il profilo del centrale della Fiorentina piacerebbe tantissimo. Ma ci sono già delle alternative. Per esempio un altro giovanissimo: Anrie Chase, centrale giapponese dello Stoccarda.