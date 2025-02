DIRETTA, Fiorentina-Inter: Frattesi dal 1′ e Lautaro-Thuram davanti | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Fiorentina di Palladino nel recupero della 14esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa di nuovo visita alla Fiorentina nella prosecuzione della gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, interrotta al minuto 17 per il malore che colpì Bove. Una sfida tra due formazioni che si affronteranno di nuovo a Milano lunedì prossimo, che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma, che era Avar nel derby di domenica scorsa.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono tornare subito al successo dopo il pareggio in pieno recupero ottenuto contro il Milan, in una stracittadina condizionata dagli errori arbitrali di Chiffi. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per raggiungere il Napoli in testa alla classifica. Dall’altra parte i viola di Raffaele Palladino, che invece sono reduci da due vittorie di fila contro la Lazio e il Genoa che li hanno rilanciati, puntano al bottino pieno per avvicinarsi alla zona Champions. La partita, che riprenderà dal minuto 17 con una rimessa laterale, sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie ad una rete siglata da Lautaro Martinez e ad un rigore parato da Sommer. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Dodo, Beltran, Parisi; Kean. All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1