Un portiere italiano nell’Inter che verrà: Vicario e altri due nomi | INTERLIVE

Il club nerazzurro vuole aggiungere un portiere nostrano alla rosa di Chivu. Come erede di Sommer o vice, dipenderà dalla scelta su Martinez

Marotta vuole rinforzare lo zoccolo duro italiano dell’Inter, coinvolgendo anche il reparto portieri. Come raccolto da Interlive.it, l’obiettivo del club nerazzurro è quello di prendere un estremo difensore nostrano: Vicario resta il preferito qualora Martinez venisse definitivamente scartato.

Il portiere friulano è un vecchio pallino di Ausilio, con lui c’è già un accordo mentre col Tottenham ancora no. Anzi, la distanza con gli ‘Spurs’ non è irrilevante: l’Inter non vorrebbe andare oltre i 15 milioni o giù di lì, mentre i londinesi ne hanno chiesti 25. Troppi.

Allo stesso tempo, però, gli inglesi allenati ora da De Zerbi hanno rimandato il discorso a fine stagione, essendo in piena lotta per non retrocedere. Ovviamente, in caso di Championship il prezzo del 29enne calerebbe.

Un portiere italiano dovrebbe arrivare pure se Pepo Martinez venisse promosso a titolare. Parentesi: lo spagnolo ha qualche chance, ma sarà decisivo il parere di Chivu.

Questo perché le possibilità di un rinnovo di Sommer sono in calo: lo svizzero non sarebbe entusiasta dell’ipotesi di un declassamento, e neanche l’Inter così del tutto convinta della sua adattabilità al ruolo di vice.

Martinez erede di Sommer, l’Inter si muove per Provedel e Falcone

Non a caso risulta che si stia già muovendo anche per un dodicesimo più giovane e per certi versi affidabile dell’ex Bayern: stando a quanto appreso da Interlive.it, sono stati fatti dei sondaggi per il 32enne Provedel, in scadenza nel 2027 con la Lazio e in prospettiva chiuso da Motta, e per il 31enne Wladimiro Falcone, numero uno del Lecce con il contratto che scade nel 2028.

Sarebbero due operazioni low cost, e quella coi salentini potrebbe includere uno o due giovani: al club di Sticchi Damiani piacciono l’esterno italo-argentino Cinquegrano, di proprietà del Sassuolo ma per il quale l’Inter vanta un diritto di riscatto, e il classe 2006 sloveno Topalovic.