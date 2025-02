Furiosi dopo Fiorentina-Inter: “Stasera ha sbagliato tutto”

Fiorentina-Inter è finita nel peggiore dei modi per il club nerazzurro, con una sconfitta sonora che fa male e che non avvicina il Napoli: le critiche non mancano

Il recupero di Serie A tra Fiorentina e Inter era un’occasione davvero importante per i nerazzurri di accorciare sul Napoli primo in classifica, anzi agguantarlo in vetta alla classifica. Invece, il match è andato nel peggiore dei modi, con un ko pesante per 3-0 che avvicina Antonio Conte alla conquista dello scudetto ai danni dei nerazzurri.

In una serata così storta, è davvero difficile trovare dei calciatori sufficienti o che abbiano convinto nella peggiore partita della stagione. Uno in particolare, però, ha scatenato l’ira dei tifosi e secondo loro è uno dei responsabili della sconfitta.

Fiorentina-Inter, ampie critiche per Calhanoglu dopo la sconfitta

Il 3-0 fa male, ma anche l’evidenza che Hakan Calhanoglu non sia ancora per nulla in forma dopo essere tornato dall’infortunio. Diversi supporters nerazzurri hanno sottolineato come il turco non si sia fatto vedere e non sia riuscito a fare la differenza nel grigiore generale.

Dopo un’altra gara opaca nel derby, stasera nessuno l’ha perdonato e in tanti vorrebbero tornare a vederlo ai suoi livelli il prima possibile.

Calhanoglu sbaglia tutto, letteralmente tutto, Inzaghi chiama la marcatura su Ranieri quel somaro di frattwsi non lo sente, gol — toro_val5 (@ValerioMar00) February 6, 2025

Inoltre, diversi utenti gli rimproverano di essere stato lui a perdersi Ranieri in occasione del primo gol della Fiorentina, realizzato proprio dal difensore. Di sicuro, ora l’Inter deve rialzarsi e con lui anche Calhanoglu.