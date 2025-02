Krstovic all’Inter a giugno: ecco le cifre dell’affare

L’attaccante del Lecce sta sorprendendo in questa stagione e potrebbe diventare uno degli obiettivi dell’Inter in ottica calciomercato estivo

Il reparto offensivo è destinato ad essere rivoluzionato in casa Inter al termine della stagione. In via della Liberazione si ha la consapevolezza di dover fare almeno due movimenti in quel ruolo. I contratti in scadenza di Arnautovic e Correa non saranno rinnovati e per loro lo svincolo è praticamente una certezza. Poi da valutare la situazione Taremi. L’iraniano non sta convincendo e potrebbe già partire.

Una situazione che è destinata a portare il club a fare diversi movimenti ed uno dei nomi presente sulla lista di Marotta e Ausilio è quello di Krstovic. L’attaccante del Lecce sta facendo molto bene in questa stagione e rappresenta uno dei nomi che la dirigenza nerazzurra è pronta a seguire da vicino in ottica prossima stagione.

Krstovic e l’addio al Lecce in estate

Krstovic, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già stato sondato dal Milan durante il calciomercato invernale con una proposta pari a 25 milioni di euro. Ma la risposta dei pugliesi sarebbe stata negativa visto l’addio di Dorgu. Ma in estate la situazione è destinata a cambiare e per l’attaccante possibile il passaggio in una big.

Krstovic-Inter: nome possibile, ma…

Il profilo di Krstovic è sicuramente uno dei nomi sotto la lente d’ingrandimento di Marotta e Ausilio. Il profilo rispecchia le indicazioni date dalla società e non possiamo escludere magari un sondaggio nei prossimi mesi. Ma per il momento siamo semplicemente nel campo delle ipotesi anche perché i nerazzurri sembrano avere altre priorità lì davanti.

Il giocatore del Lecce è un nome sulla lista di Marotta, ma non certo in cima. Ci sono altri profili in pole position e quindi sembra davvero molto difficile ipotizzare una chiusura immediata. Ma sicuramente è un giocatore che in via della Liberazione sono intenzionati a seguire da vicino e vedremo quali saranno le scelte.

Si tratterebbe di un investimento neanche troppo complicato dal punto di vista economico. Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per questo motivo bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se Krstovic potrà vestire la maglia dell’Inter oppure no.

I numeri di Krstovic

I numeri messi a segno fino ad oggi da Krstovic parlano molto chiaro. Il classe 2000 ha realizzato 8 reti e firmato 3 assist in 24 presenze da inizio stagione. Dati che confermano le sue qualità e potrebbe essere uno dei colpi a sorpresa del club per il calciomercato estivo.