Arnautovic ceduto al grande nemico: c’è il via libera

Ecco il punto: come dovrebbero scoprire, all’Inter, in due giorni, che Joaquin Correa sarà in grado di offrire garanzie fisiche? Gli faranno un check-up in una clinica specializzata? Interrogheranno un indovino? Parliamoci chiaro: difficilmente, a meno che l’austriaco non si impunti, l’Inter cederà il suo numero 8. Ed è pure complicato che la proprietà della Fiorentina, che non è in buoni rapporti con Marotta, possa trovare un’intesa con l’Inter in così poco tempo.

La cessione di Arnautovic è cosa complicata. E l’Inter sembra già arresa a tenersi in rosa fino a giugno un attaccante sempre più indolente e a tratti impresentabile. Senza sostituirlo, poi, non avrebbe alcun senso farlo uscire. Anche i tifosi nerazzurri sembrano arresi alla prospettiva di dover evitare di illudersi. Ancora in rosa fino a giugno Arnautovic continuerà dunque a essere un giocatore dell’Inter fino a giugno? Sembra molto probabile, anche perché, al di là di ciò che scrive il Corriere, l’austriaco dovrebbe in realtà preferire rimanere a Milano fino a giugno, per poi trovarsi con calma un nuovo progetto. E l’Inter dovrà continuare a farci affidamento. Per esempio in quelle partite che capitano una volta ogni tanto, quando il risultato è in cassaforte e Thuram e Lautaro sono a pezzi… Lì, l’ex Bologna può essere utile per far salire la squadra, prendere falli e lottare con il fisico. Ormai, nessuno spera in qualcosa in più. La prova sono stati gli applausi incassati dall’austriaco al Meazza anche dopo i due clamorosi errori contro il Monaco. Il pubblico non se l’è presa. Un po’ perché si era già sul 3-0 e un po’ perché sa con chi ha a che fare.

E c’è anche chi comincia a preferire il numero 8 a Taremi. Arnautovic sbaglia occasioni clamorose, ma almeno riesce a procurarsele e a provarci. L’iraniano, invece, evita proprio di rischiare. Intanto la stampa continua a proporre la suggestione di un’uscita a gennaio… “Sarebbe una soluzione da ultime ore di calciomercato” si legge su Il Corriere dello Sport, che ricorda come la Fiorentina provò l’estate scorsa a prendere Djuric nelle ultime ore disponibili, trovando però l’opposizione del Monza che non sapeva come sostituirlo. “L’idea Arnautovic ricalcherebbe un po’ quel tipo di operazione. Il gradimento del classe ’89 è già stato incassato dalla Fiorentina“. Il via libera è una possibilità remota.