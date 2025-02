Non solo Ricci, altro colpo Nazionale per l’Inter: doppia opzione per Marotta

Il mercato dei nerazzurri è già proiettato alla prossima estate, quando ci si aspetta una rivoluzione. Due pupilli di Spalletti per rinforzare la squadra di Inzaghi

Da quando Beppe Marotta è entrato nella famiglia Inter il 13 dicembre del 2018, la sala trofei nerazzurri si è molto arricchita. Due scudetti, tra cui quello storico della seconda stella, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Anche a livello internazionale c’è stato un evidente passo avanti, con due finali conquistate: prima quella di Europa League contro il Siviglia sotto la gestione Conte, poi quella di Champions con Inzaghi persa contro il Manchester City. Tra i segreti dei successi – a fronte degli scarsi investimenti cui hanno fatto da contraltare grandi cessioni – il presidente Marotta suole spesso ripetere che c’è uno ‘zoccolo duro’ italiano nella rosa che trascina gli altri e fa capire agli stranieri l’importanza di vestire la casacca nerazzurra.

Da Bastoni a Dimarco passando per Acerbi e Barella fino a Darmian e Frattesi: tanti sono i calciatori che difendono o hanno difeso la Nazionale di Luciano Spalletti. Chiusa la sessione invernale di mercato, con i nerazzurri che hanno fatto soltanto tre operazioni (Zalewski in entrata, Palacios e Buchanan in uscita), ci si concentra già sulla prossima stagione, quando potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Inter, Marotta punta un bomber italiano: Moise Kean prima scelta

Il primo colpo è stato già messo a segno. Si tratta di Petar Sucic, centrocampista croato prelevato dalla Dinamo Zagabria (dove resterà in prestito fino al termine della stagione) per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sul prezzo della futura rivendita.

Per quanto riguarda gli italiani, da tempo Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi su Samuele Ricci, mediano del Torino e della Nazionale azzurra, per il quale si prospetta un derby sul mercato con il Milan. L’eventuale cessione di Frattesi potrebbe finanziare il colpo in casa granata. Ma attenzione a quello che potrebbe succedere in attacco.

Non è un mistero che l’Inter ha bisogno di almeno un rinforzo nel reparto avanzato, visto che sia Arnautovic che Correa sono in scadenza di contratto a giugno e non gli è stato offerto il rinnovo. Considerata la splendida stagione che sta facendo alla Fiorentina, il sogno di Marotta e Ausilio risponde al nome di Moise Kean, che andrebbe a insidiare il posto da titolare a Thuram e Lautaro Martinez, mentre Taremi diventerebbe la quarta scelta.

Alternativa di certo meno costosa sarebbe invece Lorenzo Lucca, per il quale l’Udinese ha rifiutato ogni proposta a gennaio, sperando si possa scatenare un’asta in estate.