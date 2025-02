Pagelle e Tabellino Fiorentina-Inter 3-0: partita oscena; i peggiori Calhanoglu e Arnautovic

Tabellino, top e flop di Fiorentina-Inter, recupero della partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A riviata per il malore di Bove

Si ripartirà dal 17′ minuto, quando la partita fu prima interrotta e poi rinviata a causa del malore accusato dal centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove. Poco più di un’ora di gioco disponibile per l’Inter, attualmente seconda in classifica a 51 punti: una vittoria permetterebbe agli uomini di Inzaghi di agganciare il Napoli al primo posto. Si parte dal punteggio di 0-0. Inzaghi mette Bisseck, Grattesi e Augusto dal 1′. Palladino recupera Comuzzo in difesa ma perde all’ultimo minuto Gudmundsson.

I nerazzurri passano in vantaggio al 29′ sugli sviluppi di un angolo: Bastoni la ributta in mezzo e Carlos Augusto, in girata di prima, batte De Gea. Il check annulla per fuorigioco. Al 33′ Sommer ferma un colpo di testa ravvicinato e potente di Kean. Passano pochi minuti e Kean serve Dodo mettendolo solo davanti a Sommer: il tiro da posizione angolata finisce fuori.

Al 60′, la Viola va in vantaggio con un tiro di prima, dopo un calcio d’angolo, di Ranieri: Sommer resta fermo a guardare il pallone che entra. Al 67′, c’è il raddoppio con colpo di testa di Kean, dopo una palla persa da Calhanoglu. Dimarco prova a sorprende De Gea da lontano al 75′: lo spagnolo non si fa gabbare così facilmente. All’86’ la palla buona per accorciare capita ad Arnautovic, che ovviamente la liscia a mezzo metro dalla porta. Due minuti dopo Kean segna la sua doppietta, sfruttando un madornale errore in impostazione dei nerazzurri. Un’Inter irriconoscibile cade nel solito fosso a forma di asterisco.

TOP e FLOP Fiorentina-Inter

TOP

THURAM – 6 – Qualche spunto positivo nel primo tempo. Rabbia che diventa presto frustrazione nel secondo

FLOP

CALHANOGLU – 4,5 – Fuori forma e dunque senza ritmo. Non riesce a far nulla di particolarmente buono in copertura o in costruzione. Prima troppo compassato, poi confuso e nervoso

BISSECK – 5 – Molto più impacciato del solito. Soffre troppo Kean e Parisi. Sul 2-0 della Fiorentina è in netto ritardo

FRATTESI – 4,5 – Senza direzione e forse senza voglia. Si meritava di uscire dopo un quarto d’ora, e magari si sarebbe potuto evitare il primo goal della Viola

ARNAUTOVIC – 4 – L’acquisto più sbagliato degli ultimi anni entra per sbagliare. E sbaglia

Tabellino Fiorentina-Inter

3-0

60′, Ranieri; 67′, Kean; 88′, Kean

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea 6; Comuzzo 6,5, Pongracic 6,5, Ranieri 7, Gosens 6 (87′, Colpani sv); Dodo 7, Mandragora 6,5, Richardson 6,5, Parisi 7; Beltran 6 (90′, Cataldi sv); Kean 8 (90′, Caprini sv). All. Palladino 7



INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5, de Vrij 5,5, Bastoni 5,5 (68′, Dimarco 5,5); Dumfries 5, Frattesi 4,5 (82′, Asllani 5), Calhanoglu 4,5 (68′, Arnautovic 4,5), Mkhitaryan 5 (68′, Barella 6), Carlos Augusto 5 (82′, Taremi sv); Lautaro Martinez 5,5, Thuram 6. All. Inzaghi 4

Arbitro: Doveri 6

Ammoniti: 68′, Kean