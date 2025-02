Inter, nuovo stop Calhanoglu: arriva l’annuncio

Altra brutta prestazione per il centrocampista turco contro la Fiorentina, qualcosa non funziona come dovrebbe. Inzaghi avvertito, perde anche Dimarco

La gara di recupero al Franchi contro la Fiorentina sarebbe potuta essere per l’Inter la grande occasione per agganciare il Napoli in classifica, ma c’è stato davvero poco di buono da raccogliere al fischio finale. Fra le diverse note stonate di una melodia nerazzurra fuori fase c’è stato anche lui, Hakan Calhanoglu.

Al pari dei suoi compagni, il centrocampista turco non è stato incisivo. Il suo gioco, lento e prevedibile, ha trovato pochissimi sbocchi fra le maglie difensive dei giocatori di Raffaele Palladino, sempre attenti e chiusi prima di attuare quelle ripartenze letali che hanno portato tre gol pesantissimi.

Grandi meriti alla Viola, senza dubbio, per aver strappato quei tre punti in palio nonostante un organico decimato da indisponibilità e cessioni. Ciò che lascia maggiormente perplessi, tuttavia, al di là della prestazione del collettivo, è il fatto che dal suo rientro dall’infortunio Calhanoglu non sembra più lo stesso. Ecco raccontato perché.

Calhanoglu è l’ombra di sé stesso, l’infortunio dipende in parte: “Problema di testa”

Sembra infatti che la prolungata problematica muscolare abbia condizionato il centrocampista al punto da non aver trovato ancora la forma fisica migliore. Per qualcuno, però, il momento ‘no’ trascende persino quel che il fisico riesce a garantirgli. Perché l’ex Milan pare essere assente proprio col pensiero, con lo spirito.

Questo concetto è stato messo in evidenza ‘La Gazzetta dello Sport’ nella propria analisi a posteriori della partita di Calhanoglu, alla seconda partita consecutiva in campionato da dimenticare: “Non possiamo escludere che si tratti di un problema di testa. A quel punto, non sarebbe il caso di ristabilirsi completamente così da evitare eventuali ricadute?”.

La scelta di schierare Calhanoglu nuovamente dal primo minuto nella partita di ritorno immediatamente seguente del lunedì, sempre contro la Fiorentina, spetterà ad Inzaghi. Con buona probabilità, in ogni caso, il tecnico opterà per qualcun altro in cabina di regia.

Calhanoglu non è il solo, Dimarco salta l’allenamento di gruppo

Differentemente dal turco, però, anche un altro elemento indispensabile della rosa potrebbe dare forfait se non riuscisse a recuperare. Trattasi di Federico Dimarco, già alle prese con una condizione fisica non ottimale, peggiorata da un leggero stato febbrile accusato nelle scorse ore.

L’esterno mancino, volutamente non schierato titolare da Inzaghi nell’impegno precedente, ha saltato la seduta d’allenamento odierna coi compagni di squadra, per dedicarsi ad una sessione di lavoro personalizzato al pari di Joaquin Correa. Le sue condizioni verranno comunque rivalutate nei prossimi giorni al fine di averlo pienamente a disposizione contro la Fiorentina a San Siro.