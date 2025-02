Inzaghi licenziato in diretta: “È finita stasera”

Il ko del ‘Franchi’ ha segnato sicuramente l’ambiente in casa nerazzurra. Nel mirino delle critiche è terminato in particolare il tecnico piacentino

Le difficoltà contro la Fiorentina erano da mettere in conto, ma nessuno si aspettava una debacle simile. L’Inter è ritornata dalla Toscana con le ossa rotte, ma non c’è assolutamente tempo per fermarsi. Lunedì sera c’è la possibilità di riprendersi la rivincita con la Viola e i tifosi si attendono una reazione importante anche per non lasciare altri punti per strada.

Ritornando sulla partita del Franchi, nel mirino delle critiche è finito Simone Inzaghi. Alcune scelte del tecnico non sono assolutamente piaciute. Non è la prima volta che l’allenatore piacentino viene attaccato e la partita successiva è sempre arrivata la replica sul campo. La speranza è che questo avvenga anche contro la Fiorentina lunedì perché lasciare per strada altri punti potrebbe essere fatale nella corsa Scudetto.

A Firenze niente da salvare

Contro la Fiorentina l’Inter non deve salvare praticamente nulla. Una serata no e una sconfitta che in un certo senso potrebbe rivelarsi salutare. Ovvero una partita da cui ripartire e dimostrare che si è trattato semplicemente di una giornata complicata da mettere subito alle spalle per provare a restare in scia al Napoli.

Inzaghi nel mirino della critica

Naturalmente davanti a prestazioni simili, il primo a finire nel mirino della critica è il tecnico. Qualcosa non ha funzionato e alcune scelte sono finite nel mirino dei tifosi. Ma non solo. Alcuni utenti hanno accusato all’allenatore piacentino di non riuscire a tirare il 100% dalla squadra nei momenti decisivi ritornando anche su Bologna e la sconfitta che ha dato lo Scudetto al Milan.

Difficile fare un paragone tra le due partite considerato che ai tempi si era già ad aprile e la sconfitta è arrivata per un errore individuale. Di certo i recuperi per l’Inter non sono mai positivi e serve un cambio di passo in questo senso per lasciare ancora punti per strada che alla fine potrebbero rivelarsi decisivi.

Il campionato è ancora lungo e la possibilità di recuperare c’è. Sicuramente ora la pressione è tutta sulle spalle del club nerazzurro e vedremo se Inzaghi sarà in grado di rispondere alle critiche oppure no.

Il problema non è che è stata la peggiore partita della gestione Inzaghi, il problema è che è stato lo stesso recupero di tre anni fa Bologna Inter anzi peggio. Non abbiamo imparato niente. Lo chiamano turn over ma è solo presunzione. Soffro. Notte — GiacomoCiccioValenti (@cicciovalenti) February 6, 2025

Questo è il motivo per il quale Inzaghi non è mai stato e mai sarà un grande allenatore #FiorentinaInter — Adam (@Adamexis_) February 6, 2025

Inzaghi in questi momenti purtroppo non tira fuori nulla di special dal cilindro, non riesce ad incidere nei momenti difficili. Bravissimo in tante cose ma non è mai riuscito a migliorare sotto l’aspetto del “tirare fuori il 101%” quando serve. — Stereotype (@ErGeometra) February 6, 2025

l’Inter di Inzaghi è finita stasera — McLovin (@matt_2994) February 6, 2025

Inzaghi-Inter: addio al termine della stagione?

Non è da escludere che al termine di questa stagione le strade di Inzaghi e dell’Inter potrebbero separarsi. Stando a quanto scritto da cm.it, che riprende anche in parte il pensiero dei tifosi, senza Scudetto l’ipotesi di continuare insieme non è assolutamente garantita.