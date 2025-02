Calciomercato, 120 milioni per Lautaro: l’Inter li investe su due bomber da 197 gol

Il capitano e bomber nerazzurro nel mirino dell’Arsenal, pronto a fare follie per averlo. Marotta sa già come spendere i soldi della cessione

Il rinnovo, con adeguamento dell’ingaggio, fino al 2029 siglato lo scorso agosto sembrava aver blindato Lautaro Martinez. Ma la legge del mercato è una sola: alla giusta cifra, nessun calciatore è incedibile.

L’attaccante argentino, nonché capitano nerazzurro, è molto legato al club, alla città di Milano e ai tifosi. Peraltro di recente ha superato il record storico di Nyers, diventando il miglior marcatore straniero della storia ultra centenaria dell’Inter. Ma in questi giorni il profilo del ‘Toro di Bahia Blanca’ è tornato in auge in chiave mercato. Il sito spagnolo ‘fichajes.net’, in particolare, ha rivelato che l’Arsenal in estate è pronta a mettere sul piatto 100 milioni di sterline (pari a circa 120 milioni di euro) più bonus per Lautaro Martinez.

Il manager dei Gunners Mikel Arteta, che in Inghilterra danno molto arrabbiato per il mancato acquisto di un centravanti a gennaio, stima molto il numero 10 nerazzurro, che è stato avversario proprio dei londinesi nella fase a girone unico di Champions League. L’obiettivo è quello di tornare a vincere la Premier, un traguardo che manca da oltre venti anni (stagione 2003-04) e si prevedono grossi investimenti per riuscirci.

Inter, due attaccanti se parte Lautaro: in corsa pure Ramos e Nunez

Considerato che il reparto offensivo dell’Inter dovrà fare i conti anche con gli addii di Arnautovic e Correa in scadenza di contratto a giugno, è evidente che la cessione di Lautaro Martinez comporterebbe l’acquisto di almeno due nuovi attaccanti.

Uno è già stato individuato, ed è l’erede naturale del capitano nerazzurro anche nel soprannome: si tratta del ‘Torito’ Santiago Castro, che dopo una stagione di adattamento, sta sbocciando con la maglia del Bologna. Per il suo cartellino dovranno essere stanziati almeno 30-35 milioni di euro. Insieme a lui arriverebbe anche un grande nome, che sia giovane e che rappresenti una occasione di mercato.

Due sono le piste in tal senso: una porta a Gonçalo Ramos, portoghese classe 2001; l’altra conduce a Darwin Nunez, uruguaiano classe 1999. Entrambi hanno valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro e sono in cerca di rilancio visto che non sono riusciti a imporsi con le maglie rispettivamente del Liverpool e del Paris Saint-Germain. Insieme i due ex Benfica vantano uno score di 197 gol in carriera: 90 il primo e 107 il secondo.