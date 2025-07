L’Inter ribalta il tavolo e beffa il Milan: maxi operazione con Asllani incluso

Non solo acquisti, i nerazzurri sono al lavoro anche per le cessioni. Addii che dovrebbero consentire di avere quel ‘tesoretto’ per chiudere un colpo

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono stati fra i più attivi nella primissima parte della sessione, ma il lavoro di viale della Liberazione non è ancora terminato. Sono altri i giocatori da dover portare alla corte di Chivu per completare la rosa e uno di questo dovrebbe arrivare tramite il tesoretto delle cessioni.

Sono diverse, infatti, le trattative in uscita ormai a buon punto. I nerazzurri puntano a chiudere nelle prossime settimane almeno quattro cessioni per un totale di circa 30 milioni di euro. Soldi che non resteranno molto nelle casse di viale della Liberazione.

Marotta sarebbe intenzionato a reinvestire l’intera cifra per una operazione in entrata e soffiare il giocatore al Milan e alle altre big che lo avevano messo nel mirino.

Inter: quattro uscite per un colpo

In questo momento la priorità dell’Inter è il difensore. Il nome in cima alla lista, come ben sappiamo, è quello di Giovanni Leoni. Il Parma continua a valutarlo fra i 30 e i 35 milioni di euro. E in viale della Liberazione si è disposti a fare quattro uscite importanti per avere a disposizione il tesoretto giusto per chiudere l’affare.

Calciomercato Inter: le cessioni in programma

Sono diverse le cessioni in programma. Quella forse più importante, a livello di nome, è Asllani. Il centrocampista albanese è sempre più vicino a lasciare l’Inter. Il Betis in questo momento ha un piccolo vantaggio sulle italiane. Si dovrebbe chiudere per una cifra intorno agli 8 milioni con alta percentuale di rivendita.

È in dirittura d’arrivo anche l’affare Buchanan-Sassuolo. Il canadese è pronto a ripartire dai neroverde: affare da 8/9 milioni più una percentuale di rivendita. I nerazzurri, comunque, hanno intenzione di tenersi il diritto di recompra.

Stessa cosa anche per Aleksandar Stankovic, ormai da tempo promesso sposo del Brugge. La trattativa è stata impostata sulla cifra di circa 10 milioni più una percentuale su una eventuale cessione oltre che la possibilità di riportarlo a Milano in un futuro.

L’ultima cessione in programma nelle prossime settimane è quella di Sebastiano Esposito. Su di lui il Cagliari ha sorpassato la Fiorentina e si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Anche in questo caso una percentuale sulla rivendita del giocatore.

Inter: prima le cessioni, poi le entrate

In questo momento le idee in viale della Liberazione sono molto chiare. La priorità è rappresentata da alcune uscite che consentiranno di definire le operazioni in entrata come per esempio quella di Leoni.