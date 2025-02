L’Inter punta la grande sorpresa della Premier: dribbling e velocità per 25 milioni

La dirigenza degli occhi ha puntato il mirino in Premier League per mettere a segno un colpo molto interessante: l’uomo dribbling può arrivare per 25 milioni

Non è così semplice identificare dove intervenire per migliorare la rosa dell’Inter, ma la certezza è che in estate nel gruppo ci dovranno essere parecchi cambiamenti, praticamente in tutte le zone del campo. Uno dei limiti maggiori dei nerazzurri è sicuramente la mancanza di veri e propri uomini dribbling, capaci di stappare le partite più bloccate.

È un’assenza che si è notata anche nella partita contro la Fiorentina, con gli uomini di Palladino che hanno fatto blocco basso e sono diventati insuperabili per i ragazzi di Simone Inzaghi. In estate, Marotta e Ausilio potrebbero sbloccare anche questa situazione e proprio per questa ragione hanno messo gli occhi in Premier League per trovare un calciatore dalle grandi capacità nell’uno contro uno.

Elanga trascina il Nottingham: piace all’Inter, ma dove giocherebbe?

Anthony Elanga è la grande sorpresa della squadra più sorprendente in Europa in questa stagione. Stiamo parlando ovviamente del Nottingham Forest, capace di attestarsi tra i primi club in Premier League, superando anche big assolute del campionato inglese.

L’esterno offensivo classe 2002 è stato uno dei migliori finora e lo dicono anche i numeri. Ha giocato 24 partite in campionato, mettendo a segno tre gol e otto assist. Ama partire dall’esterno e seminare avversari con la sua velocità, per poi mettere in area palloni d’oro da spingere in porta.

Il suo costo sul calciomercato è di 25 milioni di euro, ma la sua valutazione da qui a fine stagione potrebbe addirittura raddoppiare se dovesse continuare a fare così bene. Se così non dovesse essere, l’Inter potrebbe essere alla finestra. Inzaghi potrebbe impostarlo come esterno a tutta fascia, con maggiore predisposizione nelle discese personali palle al piede rispetto al gioco corale dei nerazzurri. E serve anche questo per vincere i trofei.