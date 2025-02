Pellegrini-Roma, cessione già decisa: le ultime sull’Inter | INTERLIVE

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a far discutere in casa Roma: la cessione sembra inevitabile, le ultime sull’Inter

Il dado del calciomercato di gennaio è ormai tratto. Nonostante i tanti rumors, Davide Frattesi è rimasto alla corte di Simone Inzaghi e cercherà di dare un contributo importante fino a fine stagione, alzando il minutaggio ottenuto fin qui nello scacchiere dell’allenatore di Piacenza.

Se ne sono scritte e dette tante nelle ultime settimane, a partire da uno scambio tra la mezzala nerazzurra e Lorenzo Pellegrini, protagonista di una stagione non proprio soddisfacente con la maglia della Roma. A parte l’acuto nel derby contro la Lazio, si è visto ben poco delle qualità del capitano giallorosso, che spesso ha meritato ampie insufficienze in pagella e ha perso il posto da titolare.

Con queste premesse è sempre più difficile che resti a Roma anche nella prossima stagione e la prossima estate potrebbe davvero essere quella dell’addio. Diversi club potrebbero essere interessati alle sue prestazioni e a rilanciare la sua carriera, in Italia e non solo. Intanto, si parla con sempre più insistenza di un approdo all’Inter, ma la verità potrebbe essere parecchio diversa.

Le ultime su Pellegrini all’Inter: cosa pensa il club nerazzurro

Le qualità tecniche del calciatore italiano hanno intrigato non poco l’Inter nelle scorse stagioni, ma non ci sono mai state le premesse per iniziare una vera e propria trattativa con la Roma. Ora Pellegrini non è più un talento di belle speranze, ma di fatto un calciatore che deve rilanciarsi e che ha determinati costi.

Secondo quanto raccolto da ‘InterLive.it’, i nerazzurri restano piuttosto freddi su questa pista. Hanno appena chiuso l’arrivo di un calciatore di prospettiva come Petar Sucic a cifre importanti e nella prossima stagione vorranno subito valorizzare l’affare con la Dinamo Zagabria.

In più, l’ingaggio percepito da Pellegrini non rientra proprio nei parametri imposti da Oaktree e la Roma non regalerà il suo cartellino. La direzione è spendere un po’ di più, ma farlo per calciatori più giovani e possibilmente ancora da far esplodere sulla scena internazionale. Il capitano giallorosso si gioca il suo futuro in questi mesi, ma è sempre più difficile che prenderà la strada di Milano.