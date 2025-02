Sucic all’Inter, chi viene e chi va: sostituito un grande centrocampista

Il futuro di Petar Sucic ormai è scritto: il centrocampista giocherà per l’Inter, ma sostituirà un grande centrocampista

I piani dell’Inter per il futuro passeranno da una mini rivoluzione che si dovrà concretizzare la prossima estate e che riguarderà un po’ tutti i reparti. Anche il centrocampo, dato che diversi calciatori non sono affatto sicuri della permanenza a Milano.

Di Davide Frattesi se n’è parlato tanto nelle scorse settimane, un fumo che non ha portato l’arrosto, quindi il trasferimento alla Roma già durante il calciomercato di gennaio. La mezzala ex Sassuolo per ora è rimasto e ha fatto anche bene contro il Lecce, prima di deludere contro la Fiorentina, ma se in estate arrivasse un’offerta convincente, quindi di poco inferiore ai 40 milioni di euro, potrebbe lasciare Appiano Gentile.

E non è sicura neppure la permanenza di Kristjan Asllani. Il regista non ha mai davvero convinto agli ordini di Simone Inzaghi e anche in questo caso, è già fissato il prezzo per il suo trasferimento intorno ai 30 milioni di euro.

Sucic arriva all’Inter con un ruolo ben preciso

Qualsiasi uscita ci sarà nel reparto avrà comunque un significato diverso. Sì, perché Sucic in prospettiva è visto come il possibile erede di Mkhitaryan, che avrà l’apprendistato dell’armeno nella prossima stagione, prima del suo probabile addio.

Si è parlato tanto del ruolo che avrà il giovane nazionale croato negli ultimi giorni, e in molti hanno scritto che potrebbe agire anche da regista puro davanti la difesa. La realtà è che, per il momento, si tratta più che altro di una mezzala box to box, abile anche nel vedere la porta.

Certo, servirà un periodo di ambientamento e non ci si può aspettare che sia fin da subito titolare, ma potrebbe essere un uomo importante per il futuro dell’Inter, soprattutto nelle prossime stagioni.