Blitz Inter per il nuovo Lautaro: oltre 30 milioni di euro

L’attacco nerazzurro sembra da ripensare completamente: con gli addii sicuri di Correa e Arnautovic è già caccia alla nuova punta

Lautaro e Thuram, a meno di sconvolgenti novità, non dovrebbero essere sfiorati nel prossimo calciomercato: entrambi stanno bene a Milano e sono amati dalla società e dai tifosi. Lo stesso non vale per Taremi, la cui prima stagione in nerazzurro è stata finora assai deludente. Il tanto criticato Aranutovic, l’anno scorso, aveva fatto meglio di quanto sta facendo ora l’ex Porto.

Proprio quello dell’austriaco è l’altro nome da dimenticare presto: Arnautovic se ne andrà via a giugno insieme a Correa, svincolandosi a zero. L’Inter ha già individuato vari profili interessanti per rinforzare il reparto avanzato. Quello che piace di più è Santiago Castro del Bologna, un nome su cui Ausilio sembrava concentrato già prima dell’affondo del club rossoblù.

Quanto a Marotta, sembra che il presidente sia maggiormente intrigato da Nico Paz, che però non è una vera e propria punta: è più un trequartista che all’Inter potrebbe essere, in teoria, spostato definitivamente a centrocampo.

Castro sta facendo un’ottima stagione. Incide quasi sempre, e in molti casi riesce a trovare la zampata giusta per decidere le partite. In Coppa Italia, contro l’Atalanta, lo ha fatto da subentrato, dimostrando di avere la giusta cattiveria e la personalità per rendersi utile anche nello spazio ristretto di pochi minuti. In tanti lo paragonano proprio a Lautaro. Il Toro è un giocatore di un altro livello… ma anche Castro ha movenze da numero 9 totale: gioca dentro e fuori dall’area, ha tecnica e forza, spirito e intelligenza tattica.

30 milioni per Castro

A vent’anni, alla sua seconda stagione in A, Santiago Castro, ex Velez, ha messo insieme 23 presenze, 8 goal e 7 assist. E dato che Oaktree ha comandato di investire su giovani prospetti in grado di crescere e aumentare il loro valore, Castro potrebbe essere il colpo giusto.

A gennaio l’Inter ha speso solo per Sucic (più di 20 milioni). Ci sta dunque che per un terza punta possa mettere sul piatto fino a 30 milioni. La cifra potrebbe essere giusta per convincere il Bologna. Marotta e Ausilio stanno dunque pianificando gli affari da chiudere in estate e hanno messo gli occhi su due giovani giocatori argentini che stanno facendo bene in Serie A: Nico Paz e Santiago Castro.

“Sempre ottime le referenze degli emissari nerazzurri sul conto dell’argentino“, si legge su calciomercato.it. Di conseguenza, Piero Ausilio starebbe continuando a pensare a un assalto. L’argentino del Bologna sembra però diventato un nome gradito a tanti. Potrebbero muoversi anche le big di Premier League e la Juventus. “La valutazione di Castro è schizzata oltre i 30 milioni di euro“, continua il sito, “e l’Inter che potrebbe inserire nell’operazione qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash“.

Acquisto del nuovo Lautaro da fare nei primi giorni di giugno

Vi abbiamo già spiegato che, proprio per Castro, l’Inter potrebbe anticipare l’affondo sfruttando la finestra di mercato speciale, che va dal primo al 10 giugno, promossa dalla FIFA in vista del Mondiale per club. Un attaccante è fondamentale per quegli impegni, dato che a fine giugno Correa e Arnautovic lasceranno il club nerazzurro, creando quindi un buco per gli impegni finali (possibili) della competizione.

Per quello che si è visto finora, Castro è il nome più interessante: vent’anni ma già esperto e smaliziato dalla nostra Serie A. L’anno scorso, con Motta in panchina, giocava (poco) come classico centravanti argentino vecchio stampo. Ora, con Italiano, sta già evolvendo: si muove maggiormente, si preoccupa di creare spazi, pressare e servire assist. Sta studiando Lautaro e lo sta imitando discretamente.

Anche se il suo prezzo dovesse continuare a salire, per l’Inter l’affare potrebbe rivelarsi comunque conveniente. Si troverebbe in rosa un giocatore integro e forte, con un ottimo potenziale, molto più utile della combo Arna+Correa a livello tecnico, E anche più conveniente sotto il profilo economico. I due attaccanti in scadenza pesano una ventina di milioni a bilancio. Anche se preso a 40 milioni, a 1,5 milioni netti a stagione, Castro peserebbe intorno agli 11 milioni.