Inter-Juve, scambio choc a giugno: Douglas Luiz sul piatto

Prima stagione in ombra per il mediano brasiliano tra le file bianconere, c’è profumo d’addio in estate. Non solo Zirkzee, Giuntoli può tentare lo sgambetto all’Inter

Potrebbe essere ancora troppo presto per parlare di rimpianto. Ma quantomeno c’è grande rammarico. Per l’ambiente della Juventus, l’innesto di Douglas Luiz avrebbe dovuto portare una ventata di novità di un certo peso specifico, costato oltretutto una fortuna.

Perché per quanto visto all’Aston Villa, il mediano brasiliano era certamente fra i migliori della sua ex squadra e tra i più in forma dell’intero scenario di Premier League in quel ruolo. L’inizio in bianconero non è stato però dei migliori a causa di qualche problemino fisico di troppo, ma al di là di questo è mancato proprio tutto: freschezza mentale, minutaggio e fiducia da parte di un insoddisfatto Thiago Motta.

Se le sue prestazioni in campionato non dovessero schizzare alle stelle nel giro di un paio di mesi, il suo futuro in bianconero verrebbe compromesso. Del resto, la dirigenza capitanata da Cristiano Giuntoli avrebbe tutto l’interesse a cederlo quanto prima per minimizzare la perdita in bilancio.

Oggi si parla già della possibilità di un ritorno in Premier League sulla base di uno scambio con l’ex obiettivo bianconero e nerazzurro Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United in cerca di migliori fortune, ma non si esclude neppure l’idea che il suo cartellino possa esser offerto all’Inter in cambio di uno degli esuberi della formazione di Simone Inzaghi.

Frattesi per Douglas Luiz? Fantascienza, poche garanzie dal brasiliano

La Juve aveva espresso il proprio interesse per Davide Frattesi, il quale avrebbe preferito lasciare l’Inter già nel corso della sessione invernale per macinare minuti utili in una nuova squadra, per i mesi restanti.

Non raggiunto l’accordo con la Roma, da sempre suo obiettivo primario, il centrocampista non disdegnerebbe una destinazione altrettanto prestigiosa come quella bianconera. Sempre che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio acconsentano.

Nulla osta la cessione, a patto che questa avvenga dietro pagamento cash di una somma che potrebbe toccare quota 40 milioni, andando ad infierire sulle casse della diretta rivale torinese. Difficile se non impossibile che l’Inter possa dunque acconsentire ad uno scambio per uno come Douglas Luiz che, nel complesso, ha dato molte meno garanzie di Frattesi finora.