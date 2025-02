L’Inter tenta il colpo in Belgio: rinforzo a sorpresa in difesa

L’Inter ha come priorità per la prossima stagione rinforzare la difesa: i nerazzurri tentano un colpo importante in Belgio

Non è facile per l’Inter individuare il profilo giusto per la propria retroguardia, ma ciò che è evidente è che un investimento importante in quella zona di campo non sia rimandabile per la prossima stagione. Attualmente nel cuore della difesa a tre, ci sono Francesco Acerbi e Stefan de Vrij a disposizione.

Di fatto, però, è solo l’olandese ad aver trovato continuità in questa stagione, mentre l’italiano ex Lazio è stato spesso ai box per via di problemi muscolari, ricadute e dopo l’operazione per la pubalgia. Tra pochi mesi, Marotta e Ausilio tenteranno di portare a Milano un nuovo centrale che in prospettiva possa essere il nuovo titolare in quel ruolo e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Serie A, con tanti nomi nel mirino.

La dirigenza, però, continua a tenere d’occhio anche ciò che accade all’estero, con la speranza di riuscire a chiudere alcuni dei migliori talenti in circolazione. Uno di questi potrebbe arrivare dal Belgio e gioca nel Genk. Il club è capolista finora e con un buon distacco in classifica dal Brugge, anche grazie alle prestazioni di un ragazzo di soli 21 anni.

L’Inter insiste per Smets: altro nome per la difesa

Matte Smets è già finito da alcune settimane nel mirino dell’Inter, come riportato da ‘Calciomercato.it’. Il centrale non è altissimo, ‘solo’ 184 centimetri, ma ha dalla sua un grande forza in contrasto, tecnica nell’impostazione del gioco e una rara capacità di lettura. In questo campionato ha già giocato 23 partite, diventando un titolare inamovibile dei suoi.

Il classe 2004 sta facendo parlare di sé anche a livello internazionale, dato che è già entrato nel giro della Nazionale belga di Giovanni Tedesco nelle partite di Nations League. L’Inter continua a monitorare le sue prestazioni, convinta che possa avere un grande futuro, ma deve fare anche i conti con la concorrenza e con una valutazione in salita.

Infatti, il suo prezzo è già salito oltre i 10 milioni di euro, ma potrebbe salire ulteriormente nelle prossime settimane e arrivare a circa 15 milioni di euro. Oaktree ha già dimostrato di avallare questo tipo di colpi, come successo anche nel caso di Sucic, per cui Marotta potrebbe avere il via libera per andare avanti con la trattativa da giugno in poi.