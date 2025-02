Affare chiuso per Frattesi e doppio colpo Inter: c’è l’annuncio

La Roma riproverà l’affondo per il centrocampista nerazzurro in estate, due gli innesti a fronte della sua uscita. Uno già blindato, sull’altro pressing del Milan

Il ragazzo sorridente e pieno d’entusiasmo che aveva scelto l’Inter come destinazione ideale per il suo futuro, al fianco di tanti altri grandi campioni con obiettivi condivisi, ha mutato la propria visione nel corso delle passate settimane.

Davide Frattesi sperava di poter accumulare un numero crescente di minuti in questa stagione, eppure nonostante delle buone prestazioni sia in nerazzurro che in Nazionale, è rimasto nell’ombra dei titolarissimi di Simone Inzaghi.

Così, il centrocampista avrebbe scelto di comune accordo con il suo entourage di ricorrere al mercato, alla ricerca di una nuova sistemazione che lo valorizzi di più e gli permetta di mantenere il suo status a corte di Luciano Spalletti.

Oltre alla Juventus scalpitava la Roma, ma la via del prelievo anticipato nel corso della sessione invernale era una missione impercorribile per la dirigenza giallorossa. L’affare, tuttavia, appare soltanto rimandato di qualche mese.

I Friedkin raccoglieranno le forze per piazzare il colpo perfetto, come raccontato anche dal direttore sportivo Florent Ghisolfi al ‘Corriere della Sera’: “Eravamo molto vicini a lui, vedremo se fra quattro mesi il trasferimento sarà realizzabile”.

Blindato Sucic, c’è spazio per Ricci: l’Inter insiste, ma il Milan è un osso duro

Messa in conto questa eventualità, la controparte nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha già piazzato uno dei due colpi in programma a rinforzo del centrocampo.

Petar Sucic, questo il nome del primo degli obiettivi di mercato dell’Inter che verrà, è promesso ad Inzaghi dal prossimo luglio, quando la Dinamo Zagabria lo lascerà andare come da accordi raggiunti nelle scorse settimane.

Il centrocampista croato verrà poi affiancato da un mediano di maggiore esperienza, ma pur sempre giovane nel rispetto dei canoni imposti da Oaktree.

Per questo l’Inter spinge forte su Samuele Ricci del Torino, come raccontato da ‘interlive.it‘, sebbene non sia l’unico profilo in lista e ci sia da superare una concorrenza spietata del Milan, ancora oggi in vantaggio sul suo cartellino. Nel caso in cui non dovesse arrivare, ci sarà comunque da aspettarsi una reazione concreta da parte dell’Inter per far sì che il livello qualitativo della squadra di Inzaghi non ne risenta dopo la cessione di Frattesi.