Conte sorpassa Inzaghi: “Inter in difficoltà, ora Napoli favorito per lo scudetto”

Il clamoroso passo falso dei nerazzurri a Firenze ha lasciato il segno anche nelle opinioni degli addetti ai lavori: la sentenza è netta

Sebbene la 24esima giornata abbia restituito alle cronache una piccola battuta d’arresto della capolista – che per la seconda settimana consecutiva, evento raro quando si parla di una squadra di Antonio Conte, si è fatta raggiungere sul pareggio dopo esser passata in vantaggio – quel che è accaduto giovedì 6 febbraio in quel di Firenze ha cambiato radicalmente il giudizio sulla forza dei valori in campo.

Praticamente tutta la stampa – e anche l’ambiente partenopeo, ‘sospettato’ però di essere molto scaramantico sull’argomento – continua a sostenere che la rosa più forte ce l’abbia Simone Inzaghi. Che il tecnico piacentino possa godere di un roster più profondo, con più alternative, al netto di un doppio impegno campionato-Champions che comunque gli azzurri non hanno.

Eppure il Napoli continua a restare da solo in vetta alla classifica, anche se il pareggio casalingo contro l’Udinese ha suscitato non poca delusione tra i tifosi campani.

La batosta rimediata dall’Inter a Firenze getta delle ombre anche sui futuri impegni fuori casa del club meneghino: i nerazzurri devono ancora far visita ad Atalanta, Juventus e allo stesso Napoli lontano da San Siro. Un calendario che potrebbe essere una vera condanna per le ambizioni di bis Scudetto del club di Viale della Liberazione.

Sulla lotta al Tricolore – una corsa che vede tornata in gioco anche la formazione bergamasca, tornata a -5 dalla capolista dopo la roboante vittoria di Verona – si è espresso il giornalista Giancarlo Padovan ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale‘.

Padovan lancia l’allarme: “Ora la favorita è il Napoli”

“Conte ha già detto di stare calmi, ma la verità è che l’Inter è in seria difficoltà. Ci sono giocatori importanti non al meglio, e anche Simone Inzaghi ha sbagliato a Firenze nel leggere la partita. Nerazzurri favoriti per lo scudetto? No, anche se penso che l’Inter in generale sia più forte, credo che la favorita ora è il Napoli. Non si può dire ancora che l’Inter sia l’assoluta favorita”, ha esordito l’ex direttore di Tuttosport.

“Per quello che riguarda il mercato il Napoli non si è rinforzato, anzi si è indebolito. Ma nemmeno le altre, e penso all’Inter, si sono rinforzate. Lo ha fatto il Milan, che è più forte di prima, ma è 20 punti dietro. Crisi Inter? Per ora parlerei soltanto di una serata storta, ma ora i tre punti iniziano a pesare davvero“, ha concluso.