Inter e Inzaghi, separazione a fine stagione? Un top club gli ha offerto la panchina | ESCLUSIVO

Il futuro in nerazzurro del tecnico piacentino è ancora tutto da scrivere. Marotta stava lavorando al rinnovo, ma è arriva una proposta di mercato

Come spesso accade all’Inter, basta un passo falso per mettere tutto in discussione. E così dopo il pesante ko subito contro la Fiorentina nel recupero della 14esima giornata, sono piovute critiche sulla squadra e sul suo allenatore Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, che peraltro si è assunto tutte le responsabilità per una partita giocata malissimo, viene accusato di sbagliare la formazione iniziale ed in cambi in corso d’opera, oltre che di non avere un piano B se gli avversari riescono ad imbrigliare il suo gioco. Sul banco degli imputati sono finiti anche i calciatori, rei di non aver messo in campo la grinta necessaria e la fame di vittoria contro una Fiorentina ridotta ai minimi termini, per poter agganciare il Napoli in testa alla classifica.

Infine c’è chi punta il dito contro la dirigenza e la proprietà Oaktree, colpevole di non aver fatto investimenti sul mercato per rinforzare e ringiovanire una rosa che appare logora. Fino a poco tempo fa, si parlava di un Beppe Marotta intenzionato a rinnovare il contratto di Inzaghi, nonostante la scadenza nel 2026. Ma l’offerta arrivata da un top club potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Inter, Inzaghi nella rosa del Tottenham per sostituire Postecoglou

L’eliminazione in semifinale di Coppa di Lega ad opera del Liverpool è stato un duro colpo per il Tottenham. Gli Spurs rischiano di vivere l’ennesima stagione senza trofei ed il presidente Levy sta ragionando sull’esonero a fine stagione di Ange Postecoglou.

I londinesi occupano attualmente il quattordicesimo posto in Premier League, lontanissimi dalla zona che vale la qualificazione alle prossime coppe europee. Per salvare la stagione non resta che la FA Cup – dove però il sorteggio li ha messi di fronte all’Aston Villa in trasferta nei sedicesimi di finale – e l’Europa League, dove sono qualificati direttamente agli ottavi. Insomma, la strada è tutta in salita e la separazione dal manager australiano di origini greche appare scontata.

Tre sono i candidati, ad oggi, per sostituirlo in panchina: due piste ‘interne’ portano a Andoni Iraola, che sta facendo benissimo alla guida del Bournemouth, e Marco Silva, attuale tecnico del Fulham. Ma Fabio Paratici, rimasto consulente esterno degli Spurs dopo la squalifica di 30 mesi subita per il caso plusvalenze che ha travolto la Juventus, sta provando a convincere i vertici del club a puntare su Simone Inzaghi. Pronto un contratto molto ricco e importanti poteri sul mercato.