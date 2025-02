Pagelle e Tabellino Inter-Fiorentina 2-1: Barella di cuore, Arnautovic di capoccia, Frattesi impalpabile

Tabellino, top e flop di Inter-Fiorentina, recupero della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A… I voti e la cronaca

L’Inter affronta di nuovo la Fiorentina, stavolta in casa. La sfida si gioca infatti al Meazza dopo il recupero di giovedì sera vinto dai Viola per 3-0. Inzaghi rinuncia a Dimarco, influenzato, ma rilancia Acerbi dal 1′ dopo una lunghissima assenza. Palladino schiera Kean come unica punta e lascia Fagioli e Zaniolo in panchina.

I nerazzurri si rendono pericolosi già al 1′ con un tiro insidioso di Lautaro che finisce poco al lato del palo. Al 13′ Barella ci prova in rovesciata: il tentativo non va così lontano dall’obiettivo. Carlos Augusto viene fermato dal palo dopo la spizzata di Bastoni su corner battuto di Calha. Lautaro, sempre sugli sviluppi di un angolo, viene fermato dalla traversa al 23′. Al 27′, ancora su corner (stavolta molto dubbio: era fondo per la Viola), il Toro piazza l’1-0 con la complicità di Pongracic. Ci prova anche Arnautovic al 30′, si oppone De Gea. Darmian tocca con la mano in area al 42′: è rigore. Tira Mandragora e non sbaglia.

L’Inter torna in campo ancora più agguerrita e al 52′ trova il vantaggio con Arnautovic, di testa su cross di Carlos Augusto. Barella va vicino al goal da calcio di punizione. Il Toro ci prova al 63′ di nuovo su angolo: palla fuori di pochissimo. Con i cambi, l’Inter cala, ma riesce a reggere e a tenere lontani i Viola dall’area.

TOP E FLOP INTER-FIORENTINA

TOP

BARELLA – 7,5 – Gesti tecnici di pregio, ottimi recuperi, tanta determinazione e leadership, cinque chili abbondanti di cuore. Guadagna punizioni, scarta, protesta, grida, fraseggia di prima, prova rovesciate e guida la riscossa.

LAUTARO – 7 – Stavolta il Toro non segna, ciononostante è il vero padrone del campo. Gioca con grande foga ma senza perdere la lucidità. Recupera tantissimi palloni ed è sempre attivo e propositivo.

ACERBI – 7 – Dà sicurezza al reparto e si mangia il temibile Kean.

ARNAUTOVIC – 7 – Si riscatta subito dopo la brutta partita a Firenze. Entra, entra in due azioni e fa la differenza. Prima si rende pericoloso impegnando De Gea, poi a inizio secondo tempo segna un goal da grande attaccante. Si ferma al 75′ per un problema all’adduttore. Il suo l’ha fatto.

FLOP

DARMIAN – 6 – Provoca il rigore concesso alla Fiorentina, per il resto non riesce a convincere pienamente nella spinta: meglio in copertura. Non è un quinto messo in campo per sfondare, e si sapeva.

FRATTESI – 5,5 – Entra maluccio, l’ex Sassuolo. Quando si trova tra i piedi palloni importanti o li perde o si fa prendere dall’egoismo. Poi scompare del tutto. Impalpabile.

TAREMI – 5 – Sembra depresso. Con lui si rimpiange anche Arnautovic.

Inter-Fiorentina, il tabellino

2-1

27′, Pongracic (aut): 43′; Mandragora (R); 52′, Arnautovi

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 7, Bastoni 6 (64′, Zalewski 6); Darmian 6, Barella 7,5, Calhanoglu 6,5 (46′, Zielinski 6,5), Mkhitaryan 6,5 (64′, Frattesi 5,5), Carlos Augusto 6,5; Thuram 6 (27′, Arnautovic 7, 76′, Taremi 5), Lautaro 7. All: Inzaghi 6,5

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Parisi 5,5 (62′, Folorunsho 6), Pongracic 5,5, Ranieri 5, Moreno 6 (67′, Fagioli 6,5); Richardson 5,5 (62′, Cataldi 6), Mandragora 6,5 (80′, Gudmundsson sv); Gosens 6, Beltran 6 (67′, Zaniolo 5,5), Dodò 5,5; Kean 6. All: Palladino 6

Arbitro: La Penna 4

Ammoniti: 31′, Palladino; 35′, Mkhitaryan; 38′, Richardson; 46′, Parisi; 46′, Calhanoglu; 65′, Kean; 69′, Zalewski; 78′, Barella