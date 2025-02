Pagano clausola Thuram? La bomba di Sky: “Unica rata, la scelta dell’Inter”

Il centravanti francese è nel mirino di due club facoltosi ma non è detto che i nerazzurri vogliano privarsene in estate, una sola possibilità per spaventare le pretendenti

Trascorso poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in nerazzurro, Marcus Thuram è sempre più un fattore determinante per l’Inter di Simone Inzaghi. La sensazione è che abbia cambiato marcia, alzato il passo.

Non soltanto fisicamente, dall’alto della sua bruciante rapidità, ma anche mentalmente. Lì dove Lautaro Martinez non è riuscito, nell’arco della prima metà di stagione, c’è stato lui: prolifico, essenziale, pungente. Di questo avviso sono praticamente tutti i membri del collettivo nerazzurro, dai compagni di squadra ai vertici societari.

Un bene per il progetto, per quel che concerne l’inseguimento del sogno Scudetto e perché no, di qualcosina di più in Europa. Ma un bene anche per le casse, perché il suo valore di mercato è senza precedenti.

Il centravanti francese, prelevato dal Borussia Monchengladbach a parametro zero, adesso fa gola alle big internazionali. Prime fra tutte Arsenal e PSG, oltretutto fra le poche ad esser in grado di coprire – almeno sulla carta – la clausola da 85 milioni presente all’interno del suo contratto.

Attorno a questa delicata questione è sorta una montagna di interrogativi. Cosa ne sarà di lui se una superpotenza europea dovesse farsi avanti? L’Inter cederebbe di buon occhio oppure le tenterebbe tutte pur di trattenerlo? La risposta appare scontata: con una clausola messa legalmente per iscritto, c’è poco che si possa fare per impedire ad un’altra società di mettervi sopra le mani. A meno di una rettifica, da presentare anche con una certa celerità.

Inter, tante big dietro l’angolo: “Thuram un fattore, via la clausola”

“Pochi club potrebbero versare quella cifra tanto elevata in una singola soluzione, ma è pur vero che Thuram sta crescendo rapidamente e tutto il mondo si è accorto di lui”, ha puntualizzato ‘Sky Sport’ nella propria analisi di mercato sul talento francese dell’Inter.

Un avvertimento, se così può esser interpretato, che invita il presidente Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio a giocar bene le proprie carte da qui alla prossima estate.

“Non importa se ci sarà o meno una rivoluzione nel reparto offensivo, l’Inter potrebbe voler puntare ancora sul proprio gioiello in futuro, magari rimuovendo la clausola“, si legge ancora. Da fattore chiave, dunque, Thuram accrescerebbe ulteriormente il proprio status all’interno della gerarchia inzaghiana. Forse pareggiandosi persino allo stesso Lautaro.

Al delizioso tandem offensivo, in ogni caso, l’Inter sarà comunque tenuta ad affiancare almeno un altro calciatore che possa garantire risultati, quando interpellato. Al fine di ridurre il gap che tutt’oggi persiste fra titolarissimi e sostituti.