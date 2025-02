Colpo a costo zero, il bomber firma un biennale con l’Inter

Marotta avrebbe già scelto il prossimo grande colpo per la squadra di Inzaghi: occhi puntati in attacco

L’obiettivo è arrivare con una classifica positiva e nel migliore delle condizioni psicofisiche alla sfida del 2 marzo, contro il Napoli: quel giorno l’Inter di Simone Inzaghi si giocherà una buona fetta del prossimo Scudetto. Nel frattempo, guai a commettere passi falsi.

I campioni d’Italia in carica sono attesi dal big match contro la Juve e nel frattempo guardano e programmano il futuro, un futuro che sarà caratterizzato da numerosi cambiamenti in sede di calciomercato durante la prossima sessione estiva. L’Inter, infatti, è pronta ad una rivoluzione soprattutto in due reparti. Se il primo è la difesa dove l’età media è parecchio elevata e de Vrij tiene in ansia visto il contratto in scadenza tra cinque mesi, occhi puntati soprattutto sull’attacco.

Il reparto avanzato ha dato delle risposte ben precise fino a questo momento, su tutte il fatto che oltre a Thuram e Lauraro Martinez, Inzaghi non può contare su riserve sempre pronte a svoltare i match, a partita in corso. Oltre al certo addio di Joaquin Correa vi è pure quello di Marko Arnautovic che, a quasi 36 anni, lascerà Milano per cercare fortuna altrove.

Inter, firma gratis: bomber da urlo

Non è ancora chiaro dove ma il bomber austriaco strapperà evidentemente l’ultimo importante contratto della carriera lontano dalla Milano nerazzurra. Ma chi al suo posto? Occhio ad Andrej Kramaric, punta di proprietà dell’Hoffenheim con cui quest’anno ha messo a segno 7 reti con 4 assist in 28 presenze complessive tra campionato e coppe

La punta classe 1991 (due anni più giovane di Arnautovic) ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e la sensazione generale è che la dirigenza dell’Hoffenheim non sia troppo convinta di rinnovarlo.

Ecco perché Kramaric può essere una grande occasione a parametro zero. Un tipo di operazione che potrebbe ingolosire non poco Beppe Marotta: la scorsa estate ad Appiano Gentile è arrivato Mehdi Taremi che, dopo anni al Porto, ha ceduto alla corte del presidente nerazzurro che lo ha regalato a Inzaghi. Rigorosamente da svincolato.

Inter, Kramaric è una scommessa già vinta

Kramaric già in passato è stato accostato alla Serie A, al calcio italiano: in particolare al Milan. Ma anche l’Inter lo tiene d’occhio da un pò, consapevole delle qualità del bomber di esperienza che servirerebbe a Inzaghi.

Un attaccante di caratura internazionale, bravissimo spalle alla porta sia ad attaccare lo spazio che a servire i compagni pronti ad inserirsi. D’altronde in carriera ha giocato anche da trequartista, dietro gli attaccanti: una duttilità che farebbe comodissimo al tecnico di Piacenza. Senza contare il fatto che all’Hoffenheim guadagna 2,1 milioni di euro a stagione.



Ben lontani dai 3,5 che percepisce oggi Arnautovic all’Inter: anche avanzando una ricca offerta al calciatore, i conti tornerebbero.