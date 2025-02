Corsa a due per il dopo Inzaghi: l’Inter ha le idee chiare per la panchina

Nei giorni che precedono il big match di campionato tra Juventus e Inter, sono emersi rumors su un possibile addio di Simone Inzaghi a fine stagione

Un mese di febbraio importantissimo per l’Inter. La vittoria contro la Fiorentina ha permesso ai nerazzurri di accorciare le distanze dal Napoli, ancora in vetta alla classifica con un solo punto di vantaggio.

Il prossimo turno di campionato si prospetta alquanto delicato per entrambe le contendenti, impegnate in trasferta contro Juve e Lazio, due compagini in lotta per il quarto posto Champions. Mister Inzaghi sta sfruttando la prima settimana dell’anno libera da impegni di coppa per preparare al meglio una sfida che i suoi non possono permettersi di sbagliare a due settimane dallo scontro diretto con il Napoli al Maradona.

L’avvicinamento al big match di domenica prossima non è stato dei più sereni per l’Inter. All’infortunio di Thuram, per il quale permane comunque un cauto ottimismo sul recupero, si sono aggiunti i rumors su un possibile addio di Inzaghi a fine stagione, un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi soprattutto se l’Inter dovesse concludere l’annata senza vittorie.

Inzaghi e il possibile addio all’Inter, spuntano già i nomi dei sostituti

Non c’è solo l’eventuale mancanza di titoli che incombe sul futuro di Inzaghi all’Inter. Non è da escludere, infatti, che il tecnico possa essere tentato anche da un’esperienza in un top club estero. La tentazione della Premier League è sempre forte e lo stesso allenatore, in una conferenza stampa di novembre, ha ammesso che la possibilità di trasferirsi in Inghilterra c’è stata in passato.

Ogni decisione, ovviamente, è rimandata a fine stagione quando Inzaghi si confronterà con la dirigenza per un bilancio dei risultati ottenuti e sulle prospettive di rafforzamento della squadra. Proprio il mercato, con il nuovo corso di OakTree prevalentemente incentrato sugli acquisti di calciatori giovani (come nel caso di Sucic), potrebbe essere un’altra discriminante decisiva sull’eventuale permanenza di Inzaghi all’Inter.

Ai rumors su un addio di Inzaghi si affiancano già quelle sui possibili sostituti. Il principale candidato è Massimiliano Allegri, ancora fermo a nove mesi dall’esonero con la Juve. L’ex allenatore bianconero ha un rapporto solido con Marotta che l’ha scelto per la prima esperienza alla Juventus al posto di Conte per poi cercarlo nuovamente, stavolta per l’Inter, quando lo stesso Conte ha lasciato i nerazzurri immediatamente dopo la conquista del penultimo Scudetto.

Chi sogna di allenare l’Inter è Diego Simeone, la cui esperienza ultra decennale all’Atletico Madrid potrebbe terminare a fine stagione nonostante il contratto rinnovo fino al 2027. Chissà che Simeone non possa lasciare i suoi con un’altra vittoria, visto che i Colchoneros sono in piena corsa in Liga e Champions League. In fondo, è stato lui a dirlo in passato: “Un giorno allenerò l’Inter. Succederà quando deve succedere.”