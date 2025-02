Inter, affare tutto francese: Pavard porta il nuovo difensore

L’Inter può mettere in piedi un affare decisamente importante: Pavard può portare a Milano un nuovo difensore centrale

La prossima estate sarà decisamente importante per l’Inter sul calciomercato. I nerazzurri dovranno cambiare molto di più rispetto a quanto fatto nel recente passato e lasceranno partire diversi interpreti importanti, sostituendoli con calciatori giovani e di talento.

Uno dei reparti in cui urgerà intervenire è sicuramente la difesa. Francesco Acerbi è molto importante per gli equilibri di Simone Inzaghi, ma non ha dimostrato grande affidabilità sotto il profilo fisico in questa stagione, mentre Stefan de Vrij non può essere il solo a giocare nel cuore della retroguardia con tutte le partite che ci sono in calendario.

Da un paio di stagioni, la società meneghina sta valutando i profili migliori, ma non è riuscita a chiudere gli arrivi di Gleison Bremer e Alessandro Buongiorno, poi finiti alla Juventus e al Napoli a suon di milioni. Ora si parla tanto di Beukema e di Hien, ma sulla lista dell’Inter ci sono anche diversi altri talenti, rispettando il diktat di Oaktree di puntare su calciatori giovani. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Siviglia.

L’Inter punta Badé in difesa: Pavard può dare una mano

Loic Badé ha ancora 24 anni, ma ha già accumulato grande esperienza sulla scena internazionale. Il difensore centrale francese si è trasferito dal Rennes al Siviglia per 12 milioni di euro, ma ora la sua valutazione è già lievitata.

La scorsa estate ha giocato le Olimpiadi di Parigi ben figurando e sta facendo bene anche in Spagna. Certo, ci sono diversi margini di miglioramento sotto il profilo tecnico e tattico, ma a Milano, dopo un primo periodo di ambientamento, potrebbe trovarsi particolarmente bene nel cuore della difesa a tre di Simone Inzaghi.

D’altronde, è alto 191 centimetri e ha una struttura fisica davvero importante, che potrebbe portarlo a fare la differenza a livello internazionale anche in futuro. In più, potrebbe essere attratto dal trovare a Milano un compagno di reparto come Benjamin Pavard, suo connazionale francese e da cui potrebbe imparare molto anche per il percorso in Nazionale. L’affare potrebbe concludersi per 25 milioni di euro e i rapporti tra club restano decisamente buoni.