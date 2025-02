Chiesto un giocatore in prestito: l’Inter non ha voluto aiutare la Juve | ESCLUSIVO

Retroscena di calciomercato riguardante l’ultima sessione invernale. Inzaghi non ha dato il via libera alla cessione del suo pupillo

Amici mai. Tra Inter e Juventus c’è una rivalità, che purtroppo a volte oltrepassa i limiti sportivi, che ormai è destinata a protrarsi in eterno. E’ vero che a volte i due club si sono trovati dalla stessa parte della barricata, come ad esempio nell’elezione del presidente di Lega di Serie A o nella prima bozza di SuperLeague europea.

Ma quando è possibile evitare di fare un favore agli avversari, lo si fa volentieri. In campo, per fortuna, si sono viste anche belle scene di fair play tra i calciatori, ma si ricordano anche tante risse scoppiate durante i derby d’Italia. Fuori dal campo, il terreno su cui tendono a scontrarsi le due società è ovviamente quello del calciomercato.

Gli affari diretti sono sempre più rari: negli ultimi 18 anni ce n’è stato solo uno, nell’estate del 2015 quando Hernanes passò dai nerazzurri ai bianconeri per 13 milioni di euro. Ma quando è possibile fare uno sgarbo non ci si tira indietro, come dimostrano i recenti casi di Djalo e Cabal, seguiti da Marotta e poi acquistati da Giuntoli. Come scoperto da Interlive.it, anche a gennaio c’è stata una specie di dispetto con protagonista un calciatore interista.

Barcellona, Flick aveva chiesto Acerbi: Inzaghi ha posto il veto

Per far fronte al grave infortunio subito da Bremer, a gennaio la Juve aveva praticamente bloccato Tomori. Ma il cambio di allenatore al Milan ha fatto saltare l’affare. Così i bianconeri hanno virato su Araujo del Barcellona.

Un’altra operazione che non è andata in porto, stavolta a causa dell’infortunio di Inigo Martinez, che ha costretto i blaugrana a tornare a puntare sul difensore uruguaiano, rinnovandogli anche il contratto. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il tecnico Hansi Flick sarebbe stato disposto a cederlo lo stesso se gli avessero preso un sostituto esperto, anche solo in prestito fino al termine della stagione.

E la scelta era ricaduta su Francesco Acerbi, peraltro anche lui in quel momento fermo ai box, tornato a giocare contro la Fiorentina dove è risultato subito tra i migliori in campo. Ma l’Inter non ha aperto alla partenza del suo difensore centrale, considerato un punto fermo del suo scacchiere da Simone Inzaghi. Meglio non fare alcun favore, anche se in modo indiretto, alla Juventus.