Scippano Thuram all’Inter: ingaggio spaventoso, affare già definito

L’affare, ormai, sembra a tutti come cosa quasi fatta: è scontro fra due club miliardari per l’attaccante top

Qualche mese fa Marcus Thuram ha promesso che non avrebbe sfruttato la possibilità offerta dalla presenza della clausola di rescissione nel proprio contratto per lasciare l’Inter. Il francese è felice a Milano e soddisfatto della sua crescita come calciatore in Serie A. Ciononostante, non si arrestano le voci di mercato su possibili offerte in arrivo dalla Premier Leauge.

L’Inter non sembra interessata alla cessione. Ma Marcus Thuram ha una clausola di rescissione di 85 milioni di euro nel suo contratto. Quindi nulla esclude che possa arrivare un top-club e attivare l’opzione, convincendo poi Marcus con un ingaggio importante. 85 milioni sono tanti, ma forse non rispecchiano il valore attuale di un attaccante in grande crescita. L’Arsenal e il Manchester United hanno già mostrato interesse. E nelle retrovie si muovono anche il Barcellona e il PSG.

Pare comunque che l’Inter stia considerando di rinnovare il contratto di Thuram per eliminare questa clausola e aumentare il suo ingaggio. E Thuram stesso ha espresso il suo impegno verso l’Inter, affermando che non ha intenzione di lasciare il club senza un accordo reciproco.

Il problema potrebbe essere rappresentato dalle offerte fuori mercato o da grandi opportunità sportive. Il francese piace infatti anche in Spagna, al Barcellona e al Real Madrid, dove potrebbero prenderlo in considerazione in virtù di una possibile cessione. A Madrid si parla infatti di un addio di Vinicius Jr. Con gli arabi pronti a spendere in tutto fino a 1 miliardo per il brasiliano, Florentino Perez potrebbe aver già messo in moto i suoi dirigenti per trovare un’alternativa.

Vinicius in Arabia con ingaggio spaventoso e Thuram al Real: affare inevitabile?

In Arabia Saudita sono convinti che l’asso brasiliano del Real potrebbe essere vicino a lasciare l’Europa. E anche tanti giornalisti spagnoli parlano già di un trasferimento inevitabile. La cifra esorbitante messa sul piatto ammonterebbe a 1 miliardo di euro in cinque stagioni. Vale a dire 200 milioni a stagione. Il club di destinazione non sarebbe però ancora noto.

L’idea degli sceicchi era quello di farlo arrivare all’Al Ahli, ma la partenza di Neymar dall’Al Hilal potrebbe anche portare il brasiliano in altri lidi. Ma mentre continuano a susseguirsi voci su un’offerta da parte della Lega saudita per Vinicius, il Real Madrid ha già dichiarato di non avere intenzione di vendere il brasiliano.

Florentino Perez ha fatto sapere di aver già aperto dei colloqui con gli agenti del brasiliano per poter rinnovare il suo contratto. E Vinicius stesso, almeno formalmente, ha espresso il desiderio di rimanere al Real Madrid e di continuare a fare la storia con il club.

Più Wirtz che Thuram

In caso di cessione, però, nella lista di nomi per il post Vinicius il Real potrebbe considerare anche Marcus Thuram. Il Real è appunto un club con grande potere attrattivo. Anche non promettendo a Thuram un ingaggio spaventoso e un ruolo di primo piano, potrebbe comunque farlo vacillare.

Il nome che è sempre piaciuto ad Ancelotti è quello di Erling Haaland, che però ha recentemente rinnovato con il Manchester City. L’affare potrebbe essere possibile solo nel caso in cui il City fosse pesantemente penalizzato o retrocesso dalla giustizia sportiva inglese. Ovviamente, Haaland non è un attaccante laterale, ma il Real potrebbe schierarlo al centro spostando Kylian Mbappé sulla fascia sinistra.

L’altro nome utile potrebbe essere anche Momo Salah, che diventerà un free agent a giugno. E poi c’è Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, un nome su cui il Real Madrid ha già mostrato interesse.