Lo vuole l’Everton, l’Inter è pronta a cederlo in Premier League

Altra cessione in arrivo dall’Inter. I nerazzurri hanno già acquistato il sostituto. Stavolta si punta a un addio a titolo definitivo

Con l’acquisto di Bonny dal Parma, l’Inter ha concluso la prima parte del mercato estivo. Quello dell’attaccante francese, verosimilmente, non sarà l’ultimo dei nuovi arrivi in casa nerazzurra. Ce ne saranno anche altri soprattutto in caso di cessioni.

L’imminente operazione di ernia inguinale di Davide Frattesi allontana la possibile partenza del centrocampista nerazzurro che resta comunque tra gli obiettivi dell’Atletico Madrid. Quella appena cominciata sarà una settimana importante per il futuro di Hakan Calhanoglu con l’Inter che attende le mosse sia del regista turco (che a quanto pare non ha chiesto formalmente la cessione) che della sua principale pretendente, il Galatasaray.

Attenzione anche a possibili novità su Bisseck che ha molto mercato in Premier League. Dopo i rumors sull’interessamento di Manchester United e Tottenham sul difensore tedesco, ora è la volta dell’Aston Villa. Vedremo se i Villans soddisferanno la richiesta dell’Inter che valuta Bisseck tra i 30 e i 35 milioni, un introito eventuale che i nerazzurri potrebbero utilizzare per tentare l’acquisto di Giovanni Leoni, il centrale del Parma ambito anche da Milan e Juve.

Inter, possibile cessione in Premier League: il sostituto è già nerazzurro

Inter che attende offerte anche per Tajon Buchanan. Si è interrotto senza riscatto il prestito dell’esterno canadese al Villarreal. Nonostante la qualificazione in Champions League, il club iberico ha preferito non acquistare Buchanan che è tornato all’Inter in attesa, verosimilmente, di una nuova destinazione. I nerazzurri non l’hanno portato al Mondiale per Club, consentendogli di disputare la Gold Cup con la sua Nazionale, eliminata ai quarti di finale dal Guatemala ai calci di rigore.

Le possibili pretendenti per Buchanan non mancano. Il canadese ha molto mercato in Premier League. Tre le squadre inglesi sulle sue tracce, l’Everton, il Nottingham e il Brentford, tutte in cerca di rinforzi sugli esterni. L’Everton, in particolare, sta seguendo per la fascia destra anche Wesley del Flamengo che potrebbe poi essere girato in prestito alla Roma, club con cui i Toffees condividono la stessa proprietà.

La richiesta dell’Inter per l’Everton e gli altri club interessati a Buchanan (c’è anche l’Eintracht Francoforte) è di almeno 15 milioni per la cessione a titolo definitivo. Se la partenza del canadese non dovesse concretizzarsi immediatamente, Buchanan comincerà la preparazione pre campionato con l’Inter a fine luglio. Chivu avrà così l’opportunità di valutarlo e decidere se tenerlo o meno. L’Inter, il sostituto di Buchanan lo aveva già preso a gennaio e ora lo ha acquistato definitivamente, assicurandosi Nicola Zalewski fino al 2028.

Con Dimarco, Carlos Augusto e lo stesso Zalewski, gli spazi per il canadese potrebbero essere assai ridotti all’Inter nella prossima stagione. Con un contratto di altri tre anni, non può essere esclusa anche l’ipotesi di un nuovo prestito, formula quest’ultima gradita al Villarreal, pronto a riprendersi il giocatore stavolta per un’intera stagione.