Ha stregato l’Inter, i nerazzurri piombano sull’incubo del Milan

La recente prestazione del calciatore contro il Milan non sarà passata inosservata anche ai dirigenti dell’Inter. Duello possibile con la Juve

A un anno di distanza dagli acquisti di Taremi e Zielinski, l’Inter ne ha già formalizzato un altro a ridosso della conclusione della sessione invernale.

Petar Sucic ha svolto le visite mediche lunedì scorso e tra cinque mesi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Vedremo se il giovane centrocampista croato, dopo la conclusione dell’esperienza con la Dinamo Zagabria, potrà aggregarsi ai nerazzurri già in occasione del Mondiale per Club della prossima estate. L’acquisto di Sucic non sarà certamente l’unico per l’Inter in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio interverranno infatti anche per rinforzare l’attacco e la difesa.

Per il reparto arretrato, si attende la decisione sul possibile rinnovo di De Vrij. Il centrale olandese va in scadenza a fine stagione e, con le ottime prestazioni offerte in sostituzione dell’infortunato Acerbi, avrebbe convinto il club a puntare ulteriormente su di lui. La conferma di entrambi non preclude, tuttavia, un nuovo innesto in retroguardia con l’obiettivo ulteriore di ringiovanire il reparto.

Ha stregato tutti contro il Milan, anche l’Inter sul difensore

Sam Beukema del Bologna e Jaka Bijol dell’Udinese sono i due nomi maggiormente accostati alla difesa dell’Inter che riaccoglierà anche Palacios dopo i sei mesi di prestito secco al Monza. Ai profili citati potrebbe aggiungersi anche un altro difensore, sul quale è forte l’interesse della Juventus che ha provato ad acquistarlo già a gennaio.

L’ottima prestazione di David Hancko in Feyenoord-Milan ha confermato perché la Juventus ha trattato a lungo il difensore slovacco prima di virare su Veiga e Kelly. Novanta minuti perfetti quelli di Hancko che non ha concesso nulla all’ex compagno di squadra, Santiago Gimenez, e agli altri attaccanti rossoneri, pericolosi nelle poche occasioni da gol create solo con tiri da distanza.

A differenza di Gimenez, il Feyenoord non ha voluto cedere Hancko nella sessione di mercato appena conclusa per non perdere un altro dei migliori calciatori in organico. L’addio, tuttavia, potrebbe essere stato solo rimandato. La prossima estate, Hancko è destinato a diventare uno dei difensori più ambiti sul mercato. La Juventus non lo ha certo mollato e anche l’Inter potrebbe provarci.

A 27 anni e con una valutazione di almeno 25 milioni, Hancko può rappresentare l’acquisto giusto per rinforzare il reparto arretrato. Difensore centrale di piede sinistro, lo slovacco può essere schierato anche sulla fascia ed è pronto per giocare anche nella linea a 3, schema prediletto per Inzaghi. A differenza di Beukema e Bijol, inoltre, Hancko ha dalla sua anche una consolidata esperienza in ambito internazionale grazie alle varie edizioni delle coppe europee disputate con il Feyenoord e le 48 presenze in Nazionale.

Non tutti lo riguardano ma il difensore del Feyenoord ha già avuto un’esperienza in Serie A con la Fiorentina nella stagione 2018-19. A portarlo in viola dallo Zilina è stato l’ex d.s. Pantaleo Corvino che, come al solito, ci ha visto giusto, andando a scovare, da giovanissimo, quello che è diventato uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa. L’esperienza di Hancko alla Fiorentina si chiuse con solo cinque presenze. Dopo tre stagioni allo Sparta Praga, nel 2022 è passato al Feyenoord con il quale ha vinto una Eredivisie, una Coppa d’Olanda e una Supercoppa.