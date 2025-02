Inzaghi vuole soffiarlo al Napoli, colpo Inter in Serie A

La dirigenza nerazzurra sarebbe pronta ad accontentare il tecnico con un grande colpo estivo: tutti i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi ha intenzione di rimanere in scia. Il Napoli è ancora primo, ma tra poche settimane lo scontro diretto potrebbe ribaltare le cose. Un piano chiaro, i nerazzurri non mollano il sogno Scudetto e nel frattempo il duello con l’ex Antonio Conte potrebbe spostarsi anche in sede di mercato.

Perché è chiaro che la società meneghina abbia in mente diversi cambiamenti da apporre alla rosa della prossima stagione: operazioni minuziosamente programmate, quando metterle nero su bianco era per tempi tecnici e disponibilità di altre società praticamente impossibile. Si guarda al futuro, si guarda avanti, con una nuova politica che favorirà l’inserimento di giovani talenti.

Oaktree vuole una squadra forte e competitiva a lungo, per questo in ogni reparto vi saranno dei ritocchi importanti, che alzeranno considerevolmente il tasso tecnico della rosa nerazzurra. Marotta e Ausilio, tra le altre cose, starebbero pensando ad un clamoroso scippo al Napoli.

Conte distrutto, va all’Inter: smacco pazzesco

Fari puntati su un attacco che non ha dato troppe garanzie fino a questo momento, ad eccezione di Lautaro e Thuram. Ecco perché si penserebbe di nuovo ad un rinforzo che in Serie A sta facendo benissimo e che al Napoli piace e pure parecchio, da tempo.

Dan Ndoye potrebbe vestirsi di nerazzurro. Dopo essere stato accostato un anno e mezzo fa alla maglia nerazzurra, il talento svizzero di proprietà del Bologna si è allontanato. Si è così fatto avanti il Napoli che, in vista della prossima sessione di calciomercato, starebbe effettivamente valutando di avanzare una proposta alla dirigenza rossoblù per regalare il 24enne di Nyon a Conte.

Nulla di più difficile, pare, a questo punto. Perché l’inserimento dell’Inter non solo complicherebbe le cose per gli azzurri, ma farebbe felice Inzaghi, con Conte a mani vuote. L’Inter saluterà Arnautovic e Correa, ha urgenza di puntellare l’attacco e Ndoye per caratteristiche tecniche sarebbe l’arma in più perfetta, giocatore che potrebbe dare un’alternativa differente all’allenatore di Piacenza.

Inter, Ndoye è il colpo ideale: Inzaghi esulta

Il classe 2000 è sotto contratto con il Bologna fino al 2027, con la società emiliana che ha l’opzione per prolungare per un’ulteriore stagione. Il suo futuro, davanti all’offerta giusta, sarebbe però lontano dai felsinei.

L’ala ex Basilea guadagna appena 800mila euro a stagione, un punto decisamente cruciale per il suo approdo ad Appiano Gentile: a certe cifre, sarebbe un gioco da ragazzi strappare l’intesa economica con l’entourage del calciatore, rientrando facilmente nel monte ingaggi fissato da Marotta.

Parallelamente andrà discusso col Bologna del cartellino di Ndoye. In questo caso, l’affare non sarebbe così economico. Si parla di un investimento di circa 25 milioni di euro, una cifra che – non è da escludere – l’Inter potrebbe abbassare provando ad inserire una o più contropartite gradite ai felsinei.