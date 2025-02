Dove vedere Juve-Inter: Sky o Dazn, diretta tv e streaming

E’ il giorno del big match tra Juventus e Inter. Eccovi tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming, stasera alle 20.45

I risultati dei match del sabato accrescono l’attesa per il big match della 25.a giornata tra Juventus e Inter, in programma stasera alle 20.45.

Con ulteriori tre punti dopo quelli conquistati lunedì scorso contro la Fiorentina, l’Inter può sorpassare il Napoli in vetta alla classifica e prendersi il primo posto, a due settimane dalla scontro diretto al Maradona. Il 2-2 dell’Olimpico tra i partenopei e la Lazio è un risultato potenzialmente favorevole anche per la Juventus che può agganciare i biancocelesti al quarto posto e, al contempo, allungare di nuovo sul Milan che si è portato a -2 dai bianconeri (con una partita da recuperare) dopo il sofferto 1-0 rifilato al Verona.

Inzaghi ha recuperato Thuram per la sfida odierna ma solo per la panchina. Sarà Taremi ad affiancare Lautaro Martinez. Formazione titolare negli altri dieci effettivi con Acerbi preferito a De Vrij e Dumfries e Dimarco che tornano a disposizione dopo aver saltato la Fiorentina. Motta si affida a Weah terzino destro con Veiga e Gatti centrali. Savona a sinistra al posto di Cambiaso, comunque in panchina. In bilico la titolarità di Koopmeiners. In attacco Kolo Muani è l’unica certezza con i ballottaggi tra Gonzalez e Conceicao e quello tra Yildiz e Mbangula.

Juventus-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming

Juventus-Inter è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà trasmesso, con ampio pre e post partita, in streaming sull’app dell’emittente disponibile su smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick e con console di gioco, oltreché da pc. Diretta tv su DAZN 1, canale disponibile in opzione sul proprio abbonamento sui canali 214 del decoder Sky e di Tivusat. In telecronaca Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Diletta Leotta curerà il pre partita da bordo campo con Ciro Ferrara.

Per vedere gli highlights in chiaro di Juventus-Inter occorre attendere l’inizio della Domenica Sportiva su Rai 2 alle 20.45 oppure Pressing su Canale 5 da mezzanotte. Dalla nottata, la sintesi di Juve-Inter sarà disponibile anche sui canali YouTube di Dazn, Sky Sport e della Serie A.

Dopo quella con la Juventus, l’Inter disputerà altre due partite a febbraio. Sabato 22 febbraio, i nerazzurri ospiteranno il Genoa a San Siro alle 20.45, match che sarà trasmesso in simulcast da Sky e Dazn. Martedì 25 febbraio, alle 21 in diretta su Canale 5, quarto di finale di Coppa Italia in gara secca contro la Lazio, di nuovo a San Siro. Da decidere ancora data, orario e programmazione tv di Napoli-Inter in programma nel weekend del 2-3 marzo.