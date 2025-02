Pagelle e Tabellino Juventus-Inter 1-0: non basta Dumfries, il Toro torna a sbagliare troppo

Tabellino, top e flop di Juventus-Inter, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I voti e la cronaca

Gli uomini di Inzaghi hanno la possibilità di superare il Napoli, fermato dalla Lazio per 2-2 all’Olimpico. L’Inter parte però senza Thuram, ancora affaticato dopo la botta subita contro la Fiorentina. Motta si affida a Mani in attacco e a Conceicao, McKennie e Gonzalez sulla trequarti.

Il primo squillo è per la Juve con un tiro di Gonzalez che sorvola la traversa al 3′. Cresce il pressing nerazzurro e i padroni di casa arretrano di qualche metro. Al 19′, l’Inter impegna due volte la difesa della Juve, prima con una cilena di Taremi, stoppata da un buon intervento di Di Gregorio, poi con un colpo di testa di Dumfries troppo alto. Anche la Juve ha la sua doppia occasione al 22′, con Yann Sommer che riesce a fermare prima Gonzalez e poi un più insidioso Coincecao.

Alla mezzora Lautaro sbaglia una buona chance, con una conclusione troppo strozzata dal limite dell’area. Cinque minuti dopo il Toro commette un errore ancora più grave coordinandosi male per il tiro a pochi passi da Di Gregorio. Al 43′, Dumfries, dopo un’ottima azione personale, sbatte contro il palo. Dopo poco, il portiere della Juve alza sulla traversa una punizione di Dimarco.

La Juve entra in campo più aggressiva nel secondo tempo. Al 63′, il nuovo entrato Zalewski porta bene la palla in area, ma poi fallisce il tiro. Kolo Muani balla la samba nell’area nerazzurra, la palla finisce a Conceicao che la piazza nell’angolino: 1-0. Dumfries salva sulla linea un minuto dopo su tiro di Koopemeiners. Sommer devi al 90′ un tiro potente di Kolo Mauni. Secondo tempo indegno per i nerazzurri: una Juve cattiva e concreta merita la vittoria.

Top e Flop Juventus-Inter

TOP

DUMFRIES – 6,5 – Contro le zebre, l’olandese si è di nuovo mascherato da cavallo pazzo indomabile. Terrorizza Savona e si rende molto pericoloso con cross, inserimenti e iniziative personali. Meno incisivo nel secondo tempo.

SOMMER – 6,5 – Fa quello che può per tenere la porta inviolata. Sul goal di Conceicao non può che arrendersi.

FLOP

TAREMI – 5 – Si vede solo in occasione della girata parata da Di Gregorio nel primo tempo e poi per una discesa palla al piede al 60′ in cui si fa recuperare prima di passarla a Lautaro: Inzaghi si infuria e ordina il cambio. Troppo, troppo poco.

LAUTARO – 5 – Si propone spesso al tiro e crea gioco, ma sbaglia troppo: è tornato quello di inizio campionato a cui non riusciva niente.

MKHITARYAN – 5 – L’armeno non gira e non gira bene nemmeno l’Inter.

DIMARCO – 5,5 – Anche stavolta non pervenuto.

Tabellino Juventus-Inter

1-0

73′, Conceicao

JUVENTUS (3-2-4-1): Di Gregorio 6,5; Weah 6, Gatti 6, Veiga 6,5, Savona 5 (59′, Cambiaso 6,5); K. Thuram 6 (77′, Locatelli 6), Koopmeiners 6; Conceicao 7 (80′, Yildiz 6), McKennie 6,5, Gonzalez 6,5; Kolo Muani 7. All: Motta 6,5

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6, Acerbi 6, Bastoni 6 (61′, Carlos Augusto 5,5); Dumfries 6,5, Barella 6, Calhanoglu 5,5 (79′, Zielinski 6), Mkhitaryan 5 (79′, Correa sv), Dimarco 5,5 (61′, Zalewski 6); Taremi 5 (61′, M. Thuram 6), Lautaro 5. All: Inzaghi 5,5

Arbitro: Mariani 6

Ammoniti: 52′, Conceicao; 98′, Barella