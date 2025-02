Via Martinez e nuovo vice Sommer in arrivo? Rispunta la scelta di cuore

Il futuro del portiere spagnolo sarà probabilmente lontano dall’Inter: ecco il vice Sommer per la prossima stagione

Il sogno tricolore resta vivo nei pensieri di Simone Inzaghi. Al netto di qualche passo falso di troppo, l’Inter è in piena corsa per riconfermarsi campione: nel mezzo il grande ex Antonio Conte, pronto con il suo Napoli, ieri fermato dalla Lazio, ad ostacolare i nerazzurri ad ogni costo.

Se il campo può ancora dire molto della stagione interista, il calciomercato durante la sessione invernale che si è chiusa qualche giorno fa ha finito per raccontare molto poco. I piani dell’Inter riguardano soprattutto l’estate, quando Marotta avrà maggiore margine di manovra per potenziare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. A partire dalla porta.

Si è vociferato a lungo della possibilità – un sogno, una suggestione al momento più che altro – di accogliere Gianluigi Donnarumma. Ma se quella legata all’ex milanista è un’opzione al momento assai complicata, resta più percorribile la ricerca di un nuovo vice Sommer. Josep Martinez, infatti, potrebbe presto ritrovarsi con le valigie in mano, dopo appena un anno in maglia nerazzurra.

Inter, Martinez rimpiazzato: la possibile idea per l’estate

Lo spagnolo è arrivato la scorsa estate dal Genoa per 15 milioni di euro e ha trovato pochissimo spazio: non è da escludere una partenza, magari in prestito, per giocare con maggiore continuità. Ma chi al suo posto?

L’ultima suggestione parla di Stefano Turati, 23enne milanese cresciuto nelle giovanili dell’Inter e che in questa annata è protagonista con la casacca del Monza. Il calciatore è di proprietà del Sassuolo con cui rimane sotto contratto. Proprio a giugno scadrà l’accordo con i brianzoli e non è affatto da escludere che Turati possa diventare la riserva di Sommer, nella stagione 2025/26.

Un’eventualità, una vera e propria scelta di cuore. Il classe 2001, che ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 21, in questa stagione ha giocato ben 20 partite, tutte in Serie A. Un’esperienza fondamentale per costruirsi un futuro importante che adesso – clamorosamente – potrebbe essere all’Inter. Josep Martinez è costato tanto ed il ruolo di vice, evidentemente, non gli si addice.

Turati-Inter, questione di cuore

Contando che Sommer lascerà l’Inter probabilmente a scadenza contrattuale il 30 giugno 2026, la soluzione Turati darebbe buone garanzie alle spalle del nazionale svizzero e senza spendere un centesimo.

Bisognerà a questo punto parlarne con il Sassuolo, che detiene il cartellino di Turati e con il quale in passato si è accennato qualche discorso anche per Domenico Berardi. In questa stagione col Monza ha dato garanzie tra i pali, nonostante i risultati dei brianzoli in campionato siano stati disastrosi.

Turati nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Reggina e Frosinone, rigorosamente in prestito. Ora la suggestione nerazzurra…