Napoli-Inter è già iniziata: “Squalifichiamo anche Inzaghi”

Non piacciono le ingiuste accuse rivolte ad un frustrato Lautaro Martinez sul finale di Juve-Inter, l’attacco sarcastico ai colleghi partenopei: “Non siate ridicoli”

Mancano ancora un paio di settimane al fischio d’inizio della partita più attesa di questo finale di stagione, eppure il faccia a faccia fra Napoli e Inter fa già discutere.

Da quella sfida, del resto, potrebbe dipendere il cammino trionfale di una delle due teste di serie del nostro campionato. Sebbene vada precisato che gli scontri diretti non siano poi così decisivi, se rapportati ai tanti altri impegni cui ambo le squadre devono fare attenzione nell’arco di un’annata sportiva, per poter dire di aver meritato davvero lo Scudetto.

Stavolta non si parla ancora di quel che sarà, quanto piuttosto di quel che è stato sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, nell’ultima sfida che ha visto protagonista la squadra di Simone Inzaghi contro la Juventus. Di interesse, tutto sommato, anche del Napoli capolista.

Il deludente risultato maturato al termine dei novanta minuti di gioco ha scatenato tutta la frustrazione dei calciatori dell’Inter. Trovando soprattutto in Lautaro Martinez, bomber e capitano simbolo del club, uno dei volti più vivaci di questa fisiologica esplosione emozionale.

Le telecamere hanno infatti catturato il momento in cui il calciatore, visibilmente deluso ed insoddisfatto, si è sfogato con un flusso di parole non meglio precisate. Per alcuni giornalisti e copywriter vicini alle vicende del club partenopeo, il calciatore argentino avrebbe pronunciato qualcosa di blasfemo ed impronunciabile. Tanto grave, a loro dire, da invocare una sospensione disciplinare.

Le accuse, mosse cavalcando probabilmente l’entusiasmo verso la propria fede calcistica, non avrebbero tuttavia trovato d’accordo buona parte del tifo neutrale e dei tanti addetti ai lavori che svolgono quotidianamente il proprio mestiere di cronisti.

Fra questi vi è Tancredi Palmeri, giornalista ed inviato per il portale ‘Sportitalia’, il quale a mezzo di un commento diramato sul proprio canale ‘X’ ha rivolto una critica pungente ai colleghi autori del gesto. Includendovi, con evidente sarcasmo, anche una menzione speciale al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Viste le ridicole prese di posizione per squalificare Lautaro per bestemmie che non sono state dette, visto che dal labiale non si capisce proprio nulla e non si capisce nemmeno se sta parlando in italiano, a questo punto squalifichiamo anche Inzaghi per nudità in luogo pubblico https://t.co/SOD144pydk

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2025