Fabrizio Romano: “Grande operazione dell’Inter. 40 milioni dal City”

La conferma arriva dall’uomo che raramente sbaglia un annuncio di mercato: l’Inter ha provato a battagliare con il City per un giovane difensore

Fabrizio Romano ha di recente confermato la voce secondo cui, in estate, l’Inter si muoverà per concludere un grande colpo in difesa. Uno tra de Vrij e Acerbi dovrà lasciare il club. Ma anche in caso di permanenza di entrambi i centrali, dovrebbe comunque arrivare un nuovo difensore di livello.

Ospite di Viva El Futbol, Fabrizio Romano ha svelato un retroscena di mercato relativo ad Abdukodir Khusanov, difensore uzbeko classe 2004, che a gennaio è passato dal Lens al Manchester City per circa 40 milioni di euro. Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato, sull’uzbeco c’era anche l’Inter.

Anche noi di interlive.it ve ne avevamo parlato in passato. E vi avevamo spiegato che per il club nerazzurro sarebbe stato complicato soddisfare le pretese del club francese, soprattutto perché Guardiola ci aveva già messo il pensiero, sul giovane Khusanov.

“Su di lui ci aveva fatto un pensiero l’Inter“, ha spiegato Romano, “che comunque prenderà un difensore importante in estate… Era anche nella lista del Real Madrid per giugno, ma se si presenta il City con 40 milioni di euro non c’è storia per nessuno“.

L’argomento interessante per il tifoso nerazzurro è dunque il rimando al fatto che l’Inter cercherà di rinforzarsi in difesa con un colpo di rilievo. Difficilmente, però, Oaktree approverà investimenti da 40 milioni di euro. L’Inter dovrebbe dunque cercare nomi sotto i 25 milioni.

Un centrale giovane per l’Inter: da Khusanov (evocato da Fabrizio Romano) a Gasiorowsky

n nome che da tempo stuzzica Piero Ausilio, un giocatore che il Direttore Sportivo nerazzurro ha visto, studiato e, pare, scelto. Ha tutti i canoni richiesti dalla proprietà, Oaktree, ovvero giovane, futuribile, forte e con un ingaggio più che ragionevole. In lizza ci sono sempre Bijol e Solet dell’Udinese, come Hien dell’Atalanta. Dopodiché, sembra che ad Ausilio possa piacere anche un ventenne del Valencia: Yarek Gasiorowsky.

Il classe 2005 è un centrale imperioso, forte di testa, preciso negli anticipi e disinvolto con il piede sinistro. Un ragazzo che potrebbe dunque ereditare il ruolo e i compiti di Acerbi. Per la proprietà nerazzurra, colpi del genere sono sempre graditi, dato che possono essere interpretati come investimenti per il futuro. E poi perché Gasiorowsky potrebbe accontentarsi di un ingaggio sotto i 2 milioni a stagione.

Il difensore centrale è una necessità per l’Inter, che probabilmente si è pentita di non aver sfidato quest’estate il Napoli per Buongiorno. Scalvini, che fino a un anno fa era fra i preferiti della dirigenza, oggi non è più in cima alla lista. Mentre è alto il gradimento per Gila della Lazio.

Parametri Oaktree: giovane e futuribile

La dirigenza nerazzurra sa di dover seguire il diktat della proprietà americana: Oaktree vuole investire solo su giocatori giovani, dal costo contenuto, dall’ingaggio basso e futuribili.Inzaghi vorrebbe un centrale che ha già giocato in Serie A. E per questo il nome di Bijol è ancora preso in considerazione. Subito dietro c’è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il diciannovenne ha talento ed è dunque tecnicamente e tatticamente un profilo interessante. Ma la Viola potrebbe chiedere sopra i 30 milioni. Lo stesso prezzo che circola per Sam Beukema del Bologna. Dall’estero, invece, un nome papabile è quello di Matte Smets del Genk, il cui prezzo è ancora sotto i 10 milioni.

Ultimo nome da tenere d’occhio: Nnamdi Collins, giovanissimo dell’Eintracht Francoforte. Centrale alto, forte nei contrasti e con personalità. Costa 5 milioni di euro, ma è seguito anche dal Bayern Monaco.