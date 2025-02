Inter, ESCLUSIVO agente Yuri Alberto: “È da big di Serie A. Ecco il prezzo”

A Interlive.it parla André Cury, agente dell’attaccante brasiliano del Corinthians finito nei radar del club nerazzurro

Giovani e rivendibili. Oaktree ha cambiato le strategie dell’Inter sul mercato. A difesa di Marotta e Ausilio, però, possiamo dire che negli ultimi anni ad Appiano, sotto la gestione Zhang, non sono arrivati solo calciatori chilometrati, ma anche elementi di grande prospettiva come Bisseck. La chiave per il successo di ogni squadra sta sempre nel trovare il giusto mix. In linea coi vecchi e i nuovi parametri, è uno degli ultimi nomi finiti nei radar nerazzurri, il brasiliano Yuri Alberto.

Yuri Alberto è un attaccante moderno

Ventiquattro anni da compiere il prossimo 18 marzo, Yuri Alberto è una prima punta completa e moderna. Ha tecnica ed esplosività, e soprattutto sa muoversi su tutto il fronte offensivo fungendo anche da collante con il centrocampo. Basti pensare che all’inizio della carriera agiva da esterno. Il suo punto di forza rimane comunque il gol: 88 in tutto, di cui 60 con il Corinthians dove è tornato nel gennaio 2023, dopo l’esperienza in Russia con la maglia dello Zenit.

L’agente in esclusiva a Interlive: “È tornato in Brasile solo a causa della guerra”

In esclusiva a Interlive.it, il suo agente André Cury ha tenuto a precisare che quella a San Pietroburgo, l’unica finora in Europa del classe 2001, non è stata infelice sportivamente parlando: “Fece 6 gol in quattro mesi e vinse il campionato. È tornato in Brasile solo a causa della guerra” tra la Russia e l’Ucraina. Effettivamente è andata proprio così, con lo Zenit che lo ha perso a malincuore dopo che un anno prima aveva investito circa 23 milioni di euro per il cartellino.

André Cury a Interlive: “Può giocare in tutte le big di Serie A. Prezzo? 25 milioni”

Le caratteristiche di Yuri Alberto si sposerebbero benissimo sia con Lautaro che con Thuram, Potrebbe giocare al fianco di entrambi senza problemi. In Brasile scrivono che è una richiesta precisa di Inzaghi, su questo non ci sono conferme ma il brasiliano, desideroso di riprovare l’avventura in Europa e profilo già piuttosto noto al Ds Ausilio.

E può effettivamente stuzzicare l’Inter. Come però evidenziato da Cury a Interlive.it, “non abbiamo ancora nessuna offerta”.

I numeri di Yuri Alberto sono significativi: 5 reti in 11 partite del campionato paulista, 26 tra Serie A (15 e titolo di capoccanoniere), Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

“Può giocare in tutte le grandi squadre del campionato italiano“, ha detto in conclusione il suo agente, André Cury della Link Sports, prima di sbilanciarsi sul prezzo: “Credo che si possa prenderlo per 25 milioni“.

Il Corinthians lo lascerebbe partire per quella cifra, forse anche per qualcosa in meno accontentando il suo calciatore che ambisce a tornare nel calcio europeo, stavolta dalla porta principale. Yuri Alberto ha un contratto col ‘Timao’ fino a dicembre del 2027, mentre il suo stipendio si aggira sui 3,4 milioni di euro.