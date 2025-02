L’Inter ringrazia Chivu: 4 affari con il Parma

L’arrivo di Cristian Chivu al Parma potrebbe portare grandi novità in sede ci calciomercato: i gialloblù possono chiudere quattro affari con l’Inter

Se il fine settimana non è stato proprio lieto per l’Inter, c’è chi è andata anche peggio. Il Parma ha perso contro la Roma quella che doveva essere la partita del riscatto e la dirigenza ha scelto di esonerare Pecchia e ripartire dal progetto di un nuovo allenatore per rilanciare una stagione al di sotto le aspettative.

Diversi singoli stanno rendendo meno di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto in attacco, dove Man e Bonny dovevano essere trascinatori, e invece non segnano dal 2024. Serve una sterzata e serve il prima possibile: per questo è stata data una chance a Cristian Chivu su una panchina di Serie A, dopo i trascorsi alla guida della Primavera dell’Inter.

Si tratta di un’opportunità decisiva per l’ex difensore, una bandiera storica dei nerazzurri dai tempi del Triplete. Cercherà subito di imporre i suoi principi di gioco con la speranza di dare una scossa agli emiliani, poi spera nella riconferma e nel calciomercato. Proprio in tal senso, l’asse con l’Inter potrebbe tornare subito forte, visto che il tecnico conosce bene il settore giovanile della Beneamata e sarebbe felice di dare una chance ad alcuni talenti.

Chivu guarda in casa Inter per il futuro del Parma: maxi operazione

Chivu ama lavorare con i giovani e in casa nerazzurra ce ne sono diversi. Si parte da uno dei centrocampisti più splendenti di questa stagione, un ragazzo che il nuovo allenatore del Parma conosce bene: Berenbruch piace e potrebbe trasferirsi qualche chilometro più a sud per crescere, ma solo in prestito, visto che l’Inter non ha intenzione di cedere a titolo definitivo il suo cartellino.

Lo stesso discorso vale per Topalovic, un talento purissimo, ma che va ancora a sprazzi in Italia. Non ci sono, però, solo i ragazzi di casa Inter in bilico tra i due club. L’Inter non ha mai smesso di seguire Adrian Bernabé, calciatore che piace fin dalla scorsa estate e potrebbe essere il vice Calhanoglu perfetto per Simone Inzaghi. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro.

Un altro cavallo di ritorno, almeno nelle idee di Ausilio, potrebbe essere Leoni, che per ora prosegue il suo percorso a Parma senza la titolarità fissa.