Inter incantata da Mastantuono: aumentano le chance, le cifre dell’operazione | ESCLUSIVO

Franco Mastantuono piace molto all’Inter: le chance di portare a buon fine l’affare aumentano. Facciamo chiarezza su cifre e concorrenza

Il nuovo corso voluto da Oaktree punta sui giovani. Non è una novità, né una scelta delle ultime ore, ma nella prossima sessione di calciomercato, quella estiva, sarà ancora più chiaro, visto che l’Inter ha intenzione di abbassare il monte ingaggi, l’età media e mettere a segno una serie di colpi under 25.

Non è facile, però, trovare i profili giusti e diversi di questi potrebbero arrivare dal Sud America. Non si parla solo di talenti in erba e dalle valutazioni ridotte come Palacios o Tomas Perez, centrocampista che è stato a un passo dai nerazzurri prima che la trattativa saltasse definitivamente. Sì, perché gli scout nerazzurri stanno tenendo d’occhio alcuni dei migliori profili a livello internazionale.

Proprio per questa ragione, da tempo i radar sono accesi sul profilo di Franco Mastantuono. Il gioiello del River Plate ha già scritto la storia della società argentina, diventando il più giovane marcatore della storia del club. Ha un mancino fatato, visione di gioco e tanto talento, tanto che a soli 17 anni è da tempo stabilmente nel giro della prima squadra e dell’Argentina Sub-20.

L’Inter ci prova per Mastantuono: come stanno le cose

All’Inter il ragazzo piace parecchio e probabilmente è ciò che servirebbe per aumentare la fantasia e il numero di dribbling a partita. Ma soprattutto c’è la ferma volontà di migliorare il gruppo con le star del futuro e Mastantuono sembra essere il profilo ideale. In più è argentino e potrebbe trovare l’habitat ideale per ambientarsi in Italia, sotto l’ala protettiva di Javier Zanetti e Lautaro Martinez.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, i nerazzurri faranno un tentativo concreto attraverso gli intermediari, ma dovranno inserirsi in una situazione piuttosto complicata relativa il cartellino del ragazzo. Era praticamente fatta per il trasferimento al Real Madrid, ma la trattativa è saltata sul più bello dopo il rinnovo di contratto del ragazzo, che ha stizzito i Blancos.

Ora c’è una clausola rescissoria da oltre 40 milioni di euro, ma intanto le prestazioni del ragazzo non sono affatto decollate. Sta avendo qualche difficoltà a imporsi al River e ha concluso il Sub-20 senza gol, né assist. Anche la concorrenza potrebbe essere un problema. Manchester United e City ci hanno pensato e ci pensano e iniziano a circolare voci insistenti sul Barcellona. Infine, non va esclusa del tutto la pista Real, al momento bloccata.

L’Inter vuole anticipare le big ancora titubanti, ma non può spendere la cifra della clausola, né trova ragionevole farlo. La possibile offerta arriverà a toccare i 15 milioni di euro, forse qualcosina in più se non ci sarà una chiusura netta del River alla cessione.