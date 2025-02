Un top club sul titolarissimo di Inzaghi: l’offerta che fa sorridere l’Inter

Novità di calciomercato per i nerazzurri. Per Marotta nessuno è incedibile, ma la proposta fatta per il giocatore è davvero troppo bassa

Da quando sono state introdotte le cinque sostituzioni nel calcio, parlare di un undici titolare è difficile. Soprattutto i top club che giocano ogni tre giorni sono costretti a fare tanto turnover. Non fa eccezione l’Inter, sebbene Simone Inzaghi abbia le idee ben chiare su chi siano i titolarissimi, i co-titolari e le riserve.

Altra cosa che i tifosi hanno imparato negli anni è che per quanto un calciatore possa essere importante nella squadra, al giusto prezzo non ci sono incedibili. Prima con la famiglia Zhang e ora con il fondo Oaktree, tuttavia, gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio hanno dimostrato di saper costruire rose in grado di competere per lo scudetto e la Champions League anche facendo quadrare i conti della società.

Dai 115 milioni di euro di Lukaku al Chelsea, ai 68 milioni di Hakimi al Paris Saint-Germain passando per i 50 milioni di Icardi agli stessi francesi fino ai 55 milioni di Onana al Manchester United: la storia ha dimostrato che l’Inter non fa sconti e vende i suoi gioielli a caro prezzo. Talenti che non mancano nemmeno nella squadra attuale: nemmeno i rinnovi di contratto ormai bastano a blindarli.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino del Barcellona: ecco quanto lo valutano

L’ultimo in ordine di tempo a siglare un nuovo contratto con l’Inter è stato Denzel Dumfries. Lo scorso 27 novembre l’esterno destro olandese ha firmato un accordo che lo lega al club meneghino fino al giugno del 2028.

Il suo ingaggio è stato portato a 4 milioni di euro netti a stagione, di certo una cifra importante ma non impossibile da migliorare per tanti top club europei. Tra questi, secondo quanto scrivono in Spagna, ci sarebbe anche il Barcellona. I catalani in quel ruolo hanno già Kounde, che però potrebbe essere sacrificato sul mercato per ripianare i problemi finanziari, e stanno facendo crescere il giovane Fort.

Sebbene Flick giochi con la difesa a quattro e Dumfries sia abituato a giocare con un altro modulo, il nazionale oranje viene considerato il profilo ideale per il gioco offensivo del tecnico tedesco. Il vero problema sembra essere rappresentato dalla proposta che i blaugrana vorrebbero fare all’Inter per il giocatore prelevato dal Psv Eindhoven quasi quattro anni fa. Si parla di un’offerta da 20 milioni di euro che con i bonus potrebbero arrivare a 25… Una somma che farebbe sorridere i dirigenti di Viale della Liberazione.