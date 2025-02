Da Hancko al ‘castigatore’ del Milan, il Feyenoord sa di Serie A

I rossobianchi hanno sorpreso tutti nel corso dell’ultima stagione, soprattutto in Champions League, e la loro forza è imprevedibile

David Hancko ha giocato in Serie A con la Fiorentina, senza lasciare il segno. All’andata dello spareggio Champions contro il Milan, ha di fatto annullato Gimenez. Il 2003 Facundo Gonzalez è ancora di proprietà dei bianconeri. Gioca poco ma quando entra dalla panchina non delude mai. Igor Paixao, seguito da tempo dalla Roma, ha fatto ammattire i rossoneri in Champions League sia in Olanda che a Milano.

Nell’Inter gioca invece de Vrij, che si è già dichiarato entusiasta di poter affrontare il Feyenoord, la squadra in cui è cresciuto. Per il difensore nerazzurro sarà di certo emozionante tornare al De Kuip, ma sportivamente sa che la trasferta in Olanda potrebbe rivelarsi insidiosa.

Di certo, l’Inter affronterà un Feyenoord diverso rispetto a quello che ha battuto il Milan. Torneranno tanti giocatori assenti per infortunio, e in panchina non ci sarà più il traghettatore Bosschaart. La società ha infatti ingaggiato nelle scorse ore Robin Van Persie, ex attaccante di Arsenal e Manchester United, e uomo di grande personalità.

Il club del popolo, così viene chiamato in Olanda, ha tanti giovani interessanti in squadra ed è molto pericoloso in attacco, pur avendo perso un pezzo importante come Gimenez. Il brasiliano Igor Paixao è un mago del dribbling e un giocatore in grado di mettere in crisi anche i difensori più esperti. Julian Carranza ha voglia e capacità di segnare in qualsiasi momento.

La forza latente del Feyenoord: talento e resilienza

Tutta la squadra ha mostrato una grande determinazione. Oggi si dice resilienza… Quella cosa che ti fa reagire quando invece spezzarti. Dopo il cambio di allenatore, le tante critiche ricevute, gli infortuni, le sconfitte in campionato e la cessione di Gimenez, il Feyenoord ha fatto due partite incredibili contro il Milan e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di Champions.

La squadra ha anche vari punti debiti. Ci sono stati momenti in questa stagione in cui la difesa si è mostrata assai fragile. Anche il centrocampo si è rivelato spesso inconsistente. Finora, ha giocato principalmente con una formazione 4-3-3, uno schema piuttosto rigido e quindi prevedibile.

I giocatori più pericolosi del Feyenoord nella stagione 2024-25 sono stati il già citato Igor Paixao: un campioncino tutta velocità e capacità nel dribbling, molto creativo e coraggioso nelle conclusioni. Carranza ha finora dimostrato di essere un attaccante affidabile: con l’assenza di Gimenez si è già preso l’attacco sulle spalle. Gioca bene anche Theo Timber, un mediano abile sia nel recuperare palloni e che nel distribuire assist ai compagni di squadra. Il polacco Moder è bravo nei tiri dalla distanza, sa difendere e ripartire.

Come giocherà con il nuovo allenatore

Ora bisogna capire come il club reagirà all’arrivo di van Persie in panchina. L’ex bomber dello United finora ha allenato nell’Heerenveen, squadra che lascia al nono posto in Eredivisie. Il dato interessante di questa sua esperienza sono i 27 goal segnati e i 42 subiti in 23 giornate di campionato. La difesa è dunque un problema anche per il nuovo coach, che finora ha sempre giocato con un 4-2-3-1.

Al Feyenoord potrebbe adattarsi al 4-3-3 che la squadra conosce meglio. Difficilmente, però, abbandonerà la sua impronta molto offensiva e quasi spregiudicata. Di norma, l’Inter dà il meglio di sé contro avversari del genere, che non si chiudono.

Il fattore novità rende però tutto un po’ più complicato per i nerazzurri, che avranno poco tempo per studiare le nuove impostazioni tattiche degli avversari.