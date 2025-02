Dalla polemica alla gratifica: Lautaro Martinez è l’unico della Serie A

Il Capitano nerazzurro, al centro di critiche per le occasioni fallite a Torino, incassa un importante riconoscimento

15 gol e 6 assist in 34 gare stagionali, per un totale di oltre 2500 minuti sul terreno di gioco. Numeri non da poco, forse anche importanti nel giudizio assoluto sulla capacità realizzativa dell’attaccante, ma forse non sufficienti se sei il capocannoniere in carica della Serie A. E lo sei stato anche nell’ultima edizione della Copa America. E se sei il Capitano dell’Inter. In una parola: se ti chiami Lautaro Martinez.

Tornato anticipatamente dalle vacanze estive per far fronte alla penuria di alternative sul fronte offensivo nelle primissime gare dell’anno, il ‘Toro’ di Bahia Blanca è apparso troppo spesso stanco e poco lucido in zona gol nel dispiegarsi di un’annata che si sta rivelando fin troppo complicata per la sua squadra.

Interrotto, in pieno autunno, un digiuno che si era protratto per tante, troppe, partite in Serie A, il bomber ha ripreso la sua marcia. Senza però non incappare ancora, nelle ultime uscite, in errori che hanno condizionato l’andamento di alcune gare dell’undici di Simone Inzaghi. Criticato – sì, avete capito bene – anche dopo la recente sconfitta patita dall’Inter all’Allianz Stadium contro la Juve a causa di un paio di occasioni che avrebbe potuto facilmente convertire in gol, l’argentino si è preso la sua rivincita grazie alla pubblicazione di una rivista specializzata. I riconoscimenti, insomma, non mancano neppure in un momento non facile come quello vissuto negli ultimi giorni.

Lautaro ai piedi del podio: tra i migliori bomber c’è anche lui

‘FourFourTwo‘, giornale che si occupa a tutto tondo del calcio mondiale e dei suoi protagonisti, ha stilato la classifica dei migliori attaccanti con riferimento all’anno solare 2024. Già arrivato settimo nella graduatoria del Pallone d’Oro – l’importante riconoscimento individuale conferito da ‘France Football‘ – l’attaccante sudamericano ha il suo prestigioso posto anche nella lista dei più grandi bomber in attività.

Alle spalle di Erling Haaland e Kylian Mbappé, e subito dopo Harry Kane, ecco spuntare il nome di Lautaro Martinez, quarto nella classifica d’elitè stilata dalla rivista. Il Capitano della Beneamata precede mostri sacri quali Victor Osimhen ed Alexander Isak, tanto per citarne un paio, con un elenco chiuso, alla decima posizione, dal connazionale Juliàn Alvarez, quello che ai fortunati – per l’Albiceleste – Mondiali in Qatar nel 2022 gli aveva ‘rubato’ il posto da titolare a partire dalla seconda gara. Una bella rivincita per il ‘Toro’, chiamato ora a scuotere le reti delle porte avversarie per consentire all’Inter di raggiungere gli obiettivi stagionali.