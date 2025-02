Se ne va di nuovo, ancora un ribaltone all’Inter: saluta in estate

Un addio, l’ennesimo, ai colori nerazzurri: la storia è pronta a ripetersi, ecco tutti i dettagli

Buona parte della stagione nerazzurra si deciderà nei prossimi giorni. Dopo il ko con la Juve la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a fare bottino pieno prima dello scontro Scudetto del 2 marzo. Al ‘Diego Maradona’ Antonio Conte proverà a chiudere il discorso tricolore, allungando sui campioni d’Italia in carica.

Il club nerazzurro, parallelamente al calcio giocato, è determinato a costruire una squadra ancora più forte per la stagione 2025/26. In tal senso, Marotta e Ausilio partiranno col regalare un centrale di primissimo livello a Inzaghi: l’idea è quella di puntare su profilo giovane che possa ben presto prendere il posto di veterani come Acerbi o de Vrij. Anche il centrocampo subira un certo restyling, visto che le voci su Hakan Calhanoglu – che non sta di certo vivendo la sua miglior annata – non si placano.

Il Bayern Monaco già la scorsa estate aveva sondato il terreno per il turco, mentre appare ormai determinata la partenza di Asllani come vice dell’ex milanista. Nel frattempo, tra le numerose partenze a fine stagione, ce n’è una già decisa: è pronto a salutare per l’ennesima volta i nerazzurri.

Inter, ennesimo addio: scelta fatta

L’attacco, tra le altre cose, verrà praticamente ribaltato quasi in toto. Confermato Thuram – che continua a rimanere sul taccuino del PSG – così come Lautaro Martinez, cardine presente e futuro dell’Inter di Inzaghi. Correa e Arnautovic, virtualmente, sono già fuori.

Così come Valentin Carboni che quest’anno ha vissuto un momento decisamente sfortunato, in prestito con la maglia del Marsiglia. La rottura del legamento crociato anteriore ha compromesso la stagione del trequartista argentino che in Ligue 1 aveva accumulato appena 4 apparizioni. Oggi, però, Carboni ha fatto ritorno a Milano e lentamente punta a ritornare alla migliore condizione possibile.

Bisognerà attendere l’estate per rivederlo in campo ma il suo futuro lo porterà lontano dalla maglia nerazzurra. Nei piani di Beppe Marotta vi sarebbe l’idea di rilanciare il ragazzo, classe 2005, per fargli riprendere confidenza dopo il grave ko. E c’è un’ipotesi in particolare per il suo futuro che – a questo punto – sarà distante dall’Inter. Ma non così tanto.

Inter, Carboni di nuovo via? Ecco la possibile destinazione

Il 19enne di Buenos Aires l’anno scorso ha stupito tutti, facendo molto bene con l’Argentina oltre alla stagione più che positiva al Monza. Coi brianzoli, tra Serie A e Coppa Italia, 32 apparizioni con 2 gol e 4 assist vincenti.

Oggi Carboni pensa a recuperare e nel frattempo l’Inter pianifica già la sua partenza, per farlo giocare con continuità e rimetterlo in carreggiata. Si parla di prestito, magari ancora in Serie A, per il gioiello 19enne che un futuro all’Inter potrebbe ancora averlo. Le qualità di Carboni, tra l’altro, sono sotto gli occhi di tutti.

Non è quindi difficile pensare che in futuro possa fare ritorno alla base e prendersi la scena in maglia nerazzurra. Il Marsiglia aveva il diritto di riscatto fissato a 36 milioni, poi saltato dopo l’infortunio. Una cifra importante che fa capire quanto la dirigenza di Viale della Liberazione creda nel giocatore.