Dimarco è la brutta copia di se stesso: “Sembra Theo Hernandez”

Il terzino è stato uno dei peggiori in campo nel primo tempo della sfida tra Inter e Genoa in corso al ‘Meazza’ e valevole per la 26esima giornata di Serie A

Nel primo tempo il Genoa è riuscito a imbavagliare un’Inter che ha illuso un po’ tutti, partendo a razzo nei primi cinque minuti, per poi perdere compattezza e geometrie. A livello di produzione offensiva, è stato il peggior primo tempo della stagione. Tra i flop figura senz’altro Federico Dimarco. Anche stasera il mancino si è confermato come la brutta copia del giocatore ammirato fino allo scorso dicembre.

“Sembra Theo Hernandez”

Sui social, in particolare su X, tanti tifosi interisti si sono scagliati contro il laterale della squadra di Inzaghi, paragonandolo addirittura al Theo Hernandez attuale. Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it:

Dimarco non azzecca un cross da dicembre — 𝑂lga ⭐⭐ (@internata_) February 22, 2025

Dimarco non azzecca un cross da due mesi — Julian Ross (@JulianRoss79) February 22, 2025

Dimarco non esce più dal tunnel della mediocrità — Roberto C. ⭐️⭐️ (@RobertoCR82bis) February 22, 2025

Dimarco è così gentile che sta provando a tenere aperto il dibattito su chi è più forte tra lui e Theo — L’amante di Pavard (@LandoNorrista) February 22, 2025

dimarco sembra hernandez stasera

tucu invece è dio — Julián Carranza (@RonaldoFreddo) February 22, 2025

Dimarco nullo — Adriano⭐⭐ (@adrianozorro66) February 22, 2025

dimarco è osceno da mesi — Tιƚαɳια⭐⭐ (@marblackbluety) February 22, 2025

Non vorrei dirlo ma credo che Dimarco avrebbe bisogno di… rifiatare (diciamo così)#InterGenoa — ʟɪɴᴏ⭐⭐ (@Lino_2701x) February 22, 2025

Dimarco non al top della forma. E Correa esce per un problema fisico

Quella di stasera è la presenza numero 32 in stagione di Dimarco, il quale non sembra brillante proprio dal punto di vista fisico. E non è l’unico… Fin qui il bottino del classe ’97 è stato di 3 gol e 7 assist, con gli ultimi due risalenti allo scorso 15 gennaio contro il Bologna.

A proposito di condizioni fisiche non eccellenti, Correa sarà stato costretto a uscire (voleva farlo prima del duplice fischio, ma Inzaghi gli ha ordinato di rimanere in campo per non sprecare uno slot) per un problema fisico. Al suo posto entrerà Taremi.