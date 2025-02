Inzaghi ha deciso, li fa fuori: ribaltone in casa Inter

Inzaghi potrebbe prendere una decisione importante in vista dell’imminente match contro il Genoa, partita che i nerazzurri non possono sbagliare prima dello scontro diretto con il Napoli di sabato prossimo

Da sabato 22 febbraio a domenica 16 febbraio, saranno 23 giorni importantissimi nella stagione dell’Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Si comincia stasera con la sfida della 26.a giornata di campionato che oppone, a San Siro, i nerazzurri al Genoa dell’ex Patrick Vieria. Una partita che deve avere un solo risultato per Lautaro e compagni, la vittoria. Con i tre punti assicurati, l’Inter si porterebbe provvisoriamente in testa alla classifica in attesa match del Napoli a Como, in programma domani alle 12.30.

Finalmente, sono state comunicati data e orario del big match Scudetto del Maradona che si disputerà sabato 1 marzo alle 18, una programmazione di fatto obbligata a causa dell’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Feyenoord e Inter, collocata alle 18.45 di mercoledì 5 marzo.

Le possibili scelte di Inzaghi in vista del Genoa: attenzione ai diffidati

Il match con il Napoli della prossima settimana potrebbe incidere sulla formazione che Inzaghi schiererà stasera contro il Napoli. Attenzione, in particolare, ai tre nerazzurri in diffida ovvero Mkhytarian, Barella e Bastoni. Difficilmente sarà quest’ultimo a iniziare dalla panchina a causa dell’indisponibilità di Carlos Augusto che si aggiunge a quelle di Thuram e Sommer, operato ieri al pollice della mano destro, un imprevisto che lo costringerà a un mese di stop.

Tra Barella e Mkhytarian, Inzaghi potrebbe rinunciare a quest’ultimo e schierare da titolare Zielinski. Possibile turno di riposo anche per Calhanoglu, apparso non al meglio della condizione contro la Juve. A sostituirlo sarà Asllani. Dubbi in attacco. A tre mesi dalla sua ultima presenza da titolare nello 0-5 contro il Verona (con gol e assist all’attivo), Joaquin Correa si candida per sostituire Thuram e affiancare Lautaro Martinez dal 1′.

Chi non parte titolare questa sera in attacco, lo sarà verosimilmente martedì sera nel quarto di finale di Coppa Italia che opporrà l’Inter alla Lazio a San Siro con in palio la sfida con il Milan nella doppia semifinale ad aprile. A quattro giorni dal match con il Napoli, Inzaghi potrebbe puntare su un robusto turnover contro i biancazzurri con Taremi (o Correa) e Arnautovic coppia d’attacco, il possibile inserimento di Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski e Darmian nella linea a 5 in mediana e il ritorno di De Vrij al centro della difesa al posto di Acerbi.

Presto, comunque, per formulare ipotesi anche perché la Coppa Italia non è certo un trofeo che l’Inter vuole snobbare in una stagione in cui è ancora pienamente in corsa su tre fronti.