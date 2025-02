Non solo Nico Paz, l’Inter chiama il Como: intreccio con il Manchester City

L’Inter continua a pensare a Nico Paz per rinforzare la trequarti, ma occhio a un altro colpo dal Como che riguarda anche il Manchester City

Gli obiettivi dell’Inter per il calciomercato estivo non sono pochi e riguardano praticamente tutte le zone del campo. Tra coloro che stanno attirando di più le fantasie e le mire della dirigenza c’è sicuramente Nico Paz. Il fantasista del Como sta facendo benissimo al suo primo anno in Italia e a dispetto della sua giovane età, confermandosi uno dei migliori talenti in quella posizione di campo.

L’Inter non ha un calciatore con quelle caratteristiche e Simone Inzaghi potrebbe disegnare per lui un ruolo alla Luis Alberto, ma non è affatto facile chiudere la trattativa. Il Como, infatti, sta cercando di eliminare qualsiasi clausola di riacquisto in favore del Real Madrid, e in quel caso non cederebbe il calciatore neanche di fronte a offerte indecenti.

Viceversa, se dovesse tornare con i Blancos, sarebbe il segnale che gli spagnoli non vogliono perderlo a titolo definitivo, per cui si potrebbe impostare solo una trattativa in prestito, come quella del Milan per Brahim Diaz. Insomma, trovare un incastro non è semplice, nonostante gli ottimi rapporti di Javier Zanetti con la famiglia del fantasista.

L’Inter monitora il futuro di Perrone: come stanno le cose

Maximo Perrone è entrato stabilmente nelle rotazioni del Como a centrocampo, nonostante i tanti acquisti effettuati negli ultimi mesi e la concorrenza che è aumentata per il giovane centrocampista mancino. Il calciatore è in prestito fino a fine stagione dal Manchester City, che è ancora proprietaria del suo cartellino.

La mezzala ha attirato le attenzioni dell’Inter, che è forte anche su Nico Paz, ma potrebbe contattare direttamente gli inglesi per contrattare il suo cartellino. Non si tratta comunque di una priorità per il club nerazzurro, che ha preso Sucic in quella zona di campo e con quelle caratteristiche e vorrebbe dare priorità ad altri acquisti.

Il nome di Perrone va comunque tenuto in considerazione per il prossimo futuro, e non per forza la prossima estate. Il calciatore piace e se ci fossero delle condizioni favorevoli, il ragazzo potrebbe rientrare nelle mire dell’Inter.