30 milioni sul piatto, l’Inter vacilla: addio ad un big

Il club nerazzurro potrebbe capitolare: pronto l’addio di un big, l’offerta da 30 milioni di euro può bastare per salutare l’Inter

Una vittoria stringata, tre punti pesantissimi davanti ai propri tifosi. L’Inter batte il Genoa grazie al ritorno al gol di capitan Lautaro Martinez e si avvicina nel migliore dei modi alla sfida Scudetto contro il Napoli di Conte.

I nerazzurri non possono più sbagliare e, in attesa di quello che sarà certamente il match più importante dell’anno, tornano d’attualità i rumors che riguardano il calciomercato estivo. Al termine dell’attuale stagione vi sarà una vera e propria rivoluzione: tanti gli addii, con Marotta deciso a svecchiare la rosa e a seguire la nuova politica sui giovani dettata da Oaktree.

Arnautovic e Correa in attacco, Asllani a centrocampo, forse de Vrij in difesa. L’elenco delle partenze è folto di nomi illustri, ai quali potrebbe aggiungersi più di qualche sorpresa. Perché davanti alla proposta giusta altri big rischiano di fare le valigie e partire: uno in particolare, già vicino all’addio mesi fa, potrebbe effettivamente dire definitivamente addio ai colori nerazzurri.

Inter, addio più vicino: se ne va in Premier League

Nel mese di gennaio la dirigenza di Viale della Liberazione si è mossa facendo il minimo indispensabile, conscia che attualmente senza uscite di un certo peso non è pensabile incorporare nomi importanti nella rosa di Inzaghi. Uno dei profili che è stato molto vicino a salutare i nerazzurri è quello di Davide Frattesi.

Il 25enne romano è arrivato dal Sassuolo nel luglio 2023 – dopo essere stato accostato anche al Milan – per poco più di 31 milioni di euro. Un affare importante, costoso, che tuttavia solo a tratti ha soddisfatto in campo Simone Inzaghi. Tant’è che solo qualche settimana fa pareva scritto l’addio del centrocampista, corteggiatissimo dalla Roma, club nel quale Frattesi è cresciuto calcisticamente e nel quale avrebbe volentieri accettato la possibilità di ritornare per giocare con maggiore continuità.

Con Inzaghi, infatti, il classe ’99 è spesso e volentieri partito dalla panchina, pur racimolando numeri di tutto rispetto. 30 apparizioni complessive tra campionato e coppe, con 4 reti, 2 assist vincenti e 1227′ in campo. Nonostante ciò, l’ombra dell’addio potrebbe tornare a riproporsi per giugno: c’è una squadra inglese pronta a farsi avanti con un’offerta all’Inter.

Ritorno di fiamma: il Tottenham su Frattesi

Il Tottenham di Postecoglou, già la scorsa estate, aveva tentato di portare Frattesi in Inghilterra, provando a convincere l’Inter a cederlo. Adesso il ritorno di fiamma è praticamente dietro l’angolo e Marotta potrebbe finire per cedere il giocatore.

30 milioni di euro sul piatto per un addio che rimpolperebbe le casse nerazzurre e che – insieme a quello probabile di Asllani – porterebbe ad una vera e propria rivoluzione nella mediana di Inzaghi. Frattesi rimane sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028: una scadenza lunga che permetterà alla dirigenza di Viale della Liberazione, eventualmente, di provare a incassare il più possibile.

Tutto o quasi dipenderà dalla volontà del calciatore che – come anticipato – a gennaio pareva orientato a dire addio. Poi il dietrofront: chiudere al meglio la stagione con l’Inter, magari con un nuovo Scudetto sul petto, prima di valutare il da farsi. Staremo a vedere ma intanto gli ‘Spurs’, a caccia di un centrocampista di peso, mantengono nel mirino Davide Frattesi.