Bivio Inzaghi, un big per la panchina dell’Inter: porterebbe il suo pupillo

Il tecnico emiliano potrebbe effettivamente lasciare i nerazzurri al termine della stagione: occhio al grande ex per i nerazzurri

Una sconfitta inaspettata in casa del Como per il Napoli del grande ex Antonio Conte e l’Inter si ritrova di nuovo in vetta in classifica. Un punto di vantaggio sui partenopei e la possibilità di provare a indirizzare la corsa Scudetto in vista del prossimo big match del ‘Diego Maradona’.

Napoli-Inter sarà lo spartiacque fondamentale tanto per gli azzurri, ora costretti a vincere, quanto per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel frattempo in casa nerazzurra si ragiona sul futuro, un futuro che potrebbe clamorosamente vedere l’addio del tecnico di Piacenza il prossimo giugno. Inzaghi è stato a lungo corteggiato dal Manchester United prima che i ‘Red Devils’ puntassero su Amorim.

Anche il City, nell’ottica di una rifondazione assai profonda, sembrerebbe interessato a Inzaghi per il post Guardiola. Un futuro che potrebbe portarlo via da Milano, in direzione Premier League, nonostante il contratto firmato fino all’estate 2026 a 6,5 milioni netti all’anno. La separazione tra le parti, tra pochi mesi, avverrebbe molto probabilmente in caso di Scudetto o successo in Champions League.

Post Inzaghi da sogno: c’è anche un grande colpo

Nell’ottica di un cambio in panchina, Marotta e Ausilio non hanno la minima intenzione di farsi trovare impreparati e potrebbero a questo punto lavorare ad un grande colpo per sostituire Inzaghi in vista della stagione 2025/26. Il nome caldo sembrerebbe essere quello di un grande ex.

Diego Simeone, legato all’Atletico Madrid da un contratto faraonico da circa 22/24 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027, è il sogno di Marotta. Un sogno difficile, sulla carta impossibile, perché l’Inter (e nessun club italiano) sarebbe in grado di sobbarcarsi un esborso salariale tanto generoso. D’altronde, già da almeno due anni a questa parte, Simeone è l’allenatore più pagato al mondo. È un dato di fatto.

Ma ad ogni modo spesso e volentieri il nome dell’allenatore argentino, già protagonista da calciatore con la maglia dell’Inter, è stato accostato ai nerazzurri. Simeone a Madrid, ora come ora, sta comunque facendo benissimo. L’Atletico è in piena corsa con Barcellona e Real Madrid per conquistare la Liga. Ma se le strade dovessero dividersi e Simeone si ritrovasse effettivamente senza squadra da qui a pochi mesi, il sogno rimarrebbe.

Simeone porta il pupillo: Inter scatenata

Un sogno probabilmente destinato a rimanere tale, visto il costo del colpo Simeone. Ma ciò che sembra certo è che il tecnico sudamericano avrebbe intenzione di portare con sé un calciatore di grande talento nella prossima tappa della sua carriera.

Si parla di Robin Le Normand, centrale 28enne nazionale spagnolo ma nato in Francia, arrivato a Madrid lo scorso luglio dalla Real Sociedad per 34 milioni di euro. Uno dei migliori difensori del panorama europeo al quale Simeone è particolarmente legato: Le Normand ha collezionato nella sua stagione d’esordio coi ‘Colchoneros’ già 22 presenze, diventando un uomo essenziale per il ‘Cholo’.

In tal senso si tratterebbe di un giocatore ideale per la retroguardia nerazzurra, considerabile facilmente il perfetto erede di de Vrij e Acerbi al centro della difesa interista. Un doppio sogno virtualmente impossibile da realizzare, però: a certe condizioni economiche – in primis per Simeone – appare poco realistico pensare alla doppia firma in vista dell’estate. Nel mercato, però, si sa: tutto è possibile. O quasi.