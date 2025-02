Dopo il CdA, l’Inter spende subito: tre colpi da 80 milioni

L’Inter potrebbe avere più libertà di spesa nel prossimo futuro: dopo il CdA, arrivano buone notizie per il calciomercato nerazzurro

Una grande società non può ragionare solo per il presente, ma pensa anche al futuro, e molto passa dalle prossime mosse a caccia di alcuni colpi di primo livello che potrebbero aumentare le alternative a disposizione di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni, si è discusso parecchio dei possibili cambiamenti che potrebbero esserci nella rosa dei meneghini, praticamente in tutti i reparti.

Alcuni calciatori andranno via, abbassando il monte ingaggi, ma potrebbe esserci decisamente più libertà di spesa per i cartellini. Secondo il ‘Corriere della Sera’, è questa la grande notizia che è emersa dal CdA nerazzurro. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, dall’Assemblea dei soci ha ratificato l’arrivo di tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: si tratta di Claudia D’Arpizio, Consigliere Indipendente, Diego Gigliani, Consigliere Indipendente e Massimiliano Catanese, Chief of Staff.

La notizia era nell’aria, ma attenzione anche alle ricadute che potrebbero esserci anche sotto il profilo economico. La direzione tracciata da Oaktree non cambierà e vedrà spese effettuate soprattutto per calciatori giovani e di prospettiva, che potrebbero portare plusvalenze importanti per i conti del club. Ma la libertà per le spese dei cartellini potrebbe portare più facilmente all’arrivo di almeno tre calciatori nel mirino della dirigenza.

Nico Paz e non solo: l’Inter accelera sul calciomercato

Uno dei primi obiettivi nel mirino della società resta Nico Paz. Il fantasista del Como ha dato prova delle sue enormi qualità anche contro il Napoli e l’Inter è sempre più forte su di lui, nonostante la spesa per il cartellino rischi di essere davvero importante, anche superiore ai 40 milioni di euro.

Dovrebbe costare meno Santiago Castro, un attaccante che serve molto alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, e per cui è già in programma un investimento attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, attenzione a Samuele Ricci: il centrocampista centrale resta nel mirino dell’Inter, ma su di lui è forte anche il Milan. Il prezzo del centrocampista, in ogni caso, è già schizzato a circa 35 milioni di euro. Attraverso dei prestiti con obbligo di riscatto, la cifra potrebbe essere ammortizzata.